Провідна газета Іспанії виступила на захист Зозулі і не вважає його нацистом

За українського футболіста Романа Зозулю в його конфлікті з фанатами Райо Вальєкано вступилася найпопулярніша та найавторитетніша газета Іспанії El Pais.

Про це інформує Укрінформ.

Видання пише, що Зозуля не приховував своїх націоналістичних поглядів і виступав за ідею повернути Донбас збройним шляхом. Також він демонстрував своє позитивне ставлення до Степана Бандери, який хоч і є суперечливою фігурою українського народу, але не є нацистом (про що йдеться у підсумкових документах Нюрнберзького процесу – Ред.).

"Втім немає ніяких доказів, що Зозуля використовував нацистські символи. І він не відзначався расистськими чи антисемітськими висловлюваннями. На відміну від Паоло Ді Каніо, Зозуля не вітав фанатів фашистським жестом", - пише El Pais.

Газета зазначає, що пов’язувати українських націоналістів з нацистами – це стиль російської пропаганди. В той же час в сучасній Україні правих радикалів в політиці набагато менше ніж в багатьох країнах, що входять до ЄС.

Раніше повідомлялося, що фанати Райо Вальєкано, через яких Зозуля залишив команду, продовжують травлю українського форварда.