Українська правда
Політика   |   Економіка   |   Європа   |   Форум   |   Блоги   |   Історія   |   Життя   |   Спорт   |   Київ   |   ТаблоID   |   БЖ
Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   PDA  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБіатлонБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Останнє в розділі
Італійський суддя Ріццолі не поїде працювати на Мундіаль в Росію
Провідна газета Іспанії виступила на захист Зозулі і не вважає його нацистом
Зірка ні Кіпрі розгромлена Партизаном
Реал зацікавився воротарем Тоттенгема
Шахтар бере під контроль своїх футболістів у соціальних мережах
Шарпар перейшов у Ворсклу - офіційно


Новини
22:01
Футбол. Італійський суддя Ріццолі не поїде працювати на Мундіаль в Росію
21:32
Легка атлетика. IAAF тимчасово заборонила зміну спортивного громадянства
21:21
Футбол. Провідна газета Іспанії виступила на захист Зозулі і не вважає його нацистом
21:09
Футбол. Зірка ні Кіпрі розгромлена Партизаном
20:56
Бокс. Соса каже, що знайшов слабке місце в Ломаченка
20:25
Футбол. Реал зацікавився воротарем Тоттенгема
20:01
Футбол. Шахтар бере під контроль своїх футболістів у соціальних мережах
19:42
Футбол. Шарпар перейшов у Ворсклу - офіційно
19:24
Футбол. Сталь переїде на Дніпро-Арену - журналіст Футбол 1
19:03
Футбол. УЄФА може покарати Динамо за безлади на матчі з Бешикташем 23 лютого
Усі новини
386 переглядів Версія для друку    Коментарі  [ 0 ]
06.02.2017  21:21

Провідна газета Іспанії виступила на захист Зозулі і не вважає його нацистом

За українського футболіста Романа Зозулю в його конфлікті з фанатами Райо Вальєкано вступилася найпопулярніша та найавторитетніша газета Іспанії El Pais.

Про це інформує Укрінформ.

Видання пише, що Зозуля не приховував своїх націоналістичних поглядів і виступав за ідею повернути Донбас збройним шляхом. Також він демонстрував своє позитивне ставлення до Степана Бандери, який хоч і є суперечливою фігурою українського народу, але не є нацистом (про що йдеться у підсумкових документах Нюрнберзького процесу – Ред.).

"Втім немає ніяких доказів, що Зозуля використовував нацистські символи. І він не відзначався расистськими чи антисемітськими висловлюваннями. На відміну від Паоло Ді Каніо, Зозуля не вітав фанатів фашистським жестом", - пише El Pais.

Газета зазначає, що пов’язувати українських націоналістів з нацистами – це стиль російської пропаганди. В той же час в сучасній Україні правих радикалів в політиці набагато менше ніж в багатьох країнах, що входять до ЄС.

Раніше повідомлялося, що фанати Райо Вальєкано, через яких Зозуля залишив команду, продовжують травлю українського форварда.

Роман Зозуля
Коментарі
 — 0
Читай також
Зозуля у Севільї зустрівся з футболістами ветеранської збірної України
Зозуля: Я вже прийняв своє рішення
Зозуля про повернення в Райо Вальєкано: Хочу обговорити це зі своєю сім'єю
Ми всі Зозуля, або чому купка недолугих нам права качає?
Зозуля: Я не пов'язаний з воєнізованими або неонацистськими організаціями. Я допомагаю українській армії

Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
04.02.2017

Жодних підстав для звинувачень. Справа Зозулі. Огляд зарубіжної преси
Щоб краще розібратися в ситуації, а головне – заглянути за лаштунки іншого, світу іспанської журналістики, Чемпіон звернувся до публікацій ЗМІ цієї західноєвропейської країни
Проблемний Ракицький. Документ
Караваєв, як зірка, Кравець, як вбивця. Огляд зарубіжної преси
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Біатлон   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua
  
Авторизація
Для авторизації використовуйте ті самі ім'я і пароль, що і для коментування публікацій на "Українській правді".


Якщо ви новий читач, будь ласка, зареєструйтесь
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter