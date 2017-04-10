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10.04.2017  21:34 - Сhampion.com.ua

Ліга Чемпіонів. 1/4 фіналу. Боруссія Д - Монако. Онлайн-коментар матчу


Боруссія Д
11.04 21:45
Монако
Склади команд
11 квітня 2017, 21:45, Німеччина, Дортмунд, стадіон BVB-Штадіон

Арбітр: Даніеле Орсато
Асистенти: Мауро Тоноліні, Лоренцо Манганеллі
Четвертий арбітр: Алессандро Костанцо
Додаткові помічники: Паоло Валері, Массіміліано Ірраті (усі - Італія)
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