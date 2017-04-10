Малиновський зацікавив Фенербахче - ЗМІ

Півзахисник бельгійського Генка і збірної України Руслан Малиновський потрапив до сфери інтересів турецького Фенербахче.

Про це повідомляє сайт Футбол Україна.

23-річний півзахисник може перейти до "канарок" на правах оренди, бо навряд чи вони захочуть домовлятися про трансфер із Шахтарем.

Як відомо, з Фенербахче також веде переговори агент Євгена Коноплянки.

Раніше повідомлялося, що Фенербахче вже домовилося про перехід з нападником Шахтаря.