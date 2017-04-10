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10.04.2017
54 перегляди Версія для друку Коментарі [ 0 ]10.04.2017 23:11
Малиновський зацікавив Фенербахче - ЗМІ
Півзахисник бельгійського Генка і збірної України Руслан Малиновський потрапив до сфери інтересів турецького Фенербахче.
Про це повідомляє сайт Футбол Україна.
23-річний півзахисник може перейти до "канарок" на правах оренди, бо навряд чи вони захочуть домовлятися про трансфер із Шахтарем.
Як відомо, з Фенербахче також веде переговори агент Євгена Коноплянки.
Раніше повідомлялося, що Фенербахче вже домовилося про перехід з нападником Шахтаря.
|Руслан Малиновськй
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10.04.2017
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