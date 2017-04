Розлючений Луїс Енріке після пропущеного голу від Ювентуса. ВІДЕО

В інтернеті з'явилося відео поведінки Луїса Енріке після другого пропущеного м'яча у матчі Ліги Чемпіонів проти Ювентуса.

З'явилося воно у Твіттері Barcastuff Media‏.

На відео видно, що наставник Барселони є дуже незадоволеним діями своїх гравців.

Зокрема, у певний момент він щось сказав своєму помічнику, після чого долонею кілька разів вдарив підставку, яка була перед ним.

Після цього коуч вибіг у свою зону та почав активно закликати своїх гравців зібратися.

Video: Luis Enrique's agitation following the Juventus' second goal #fcblive [via @Videoelbaarca] pic.twitter.com/a434P6EbQh