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781 перегляд Версія для друку Коментарі [ 0 ]12.04.2017 15:49
Розлючений Луїс Енріке після пропущеного голу від Ювентуса. ВІДЕО
В інтернеті з'явилося відео поведінки Луїса Енріке після другого пропущеного м'яча у матчі Ліги Чемпіонів проти Ювентуса.
З'явилося воно у Твіттері Barcastuff Media.
На відео видно, що наставник Барселони є дуже незадоволеним діями своїх гравців.
Зокрема, у певний момент він щось сказав своєму помічнику, після чого долонею кілька разів вдарив підставку, яка була перед ним.
Після цього коуч вибіг у свою зону та почав активно закликати своїх гравців зібратися.
Video: Luis Enrique's agitation following the Juventus' second goal #fcblive [via @Videoelbaarca] pic.twitter.com/a434P6EbQh— Barcastuff Media (@barcastuffmedia) 11 квітня 2017 р.
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12.04.2017
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