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132 перегляди Версія для друку Коментарі [ 0 ]14.04.2017 09:51
Калитвинцев хотів би залишитися в московському Динамо
Головний тренер московського Динамо Юрій Калитвинцев хотів би залишитися в команді.
"Чи планую продовжити співпрацю з Динамо? З великим задоволенням. Те, що ми почали, треба продовжити - і на більш високому рівні.
Але в цьому питанні не все залежить від мене", - цитує Калитвинцева СЭ.
Нагадаємо, що за 7 турів до закінчення змагань Калитвинцев вивів Динамо до Прем`єр-Ліги.
|Юрій Калитвинцев
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