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14.04.2017  09:51

Калитвинцев хотів би залишитися в московському Динамо

Головний тренер московського Динамо Юрій Калитвинцев хотів би залишитися в команді.

"Чи планую продовжити співпрацю з Динамо? З великим задоволенням. Те, що ми почали, треба продовжити - і на більш високому рівні.

Але в цьому питанні не все залежить від мене", - цитує Калитвинцева СЭ.

Нагадаємо, що за 7 турів до закінчення змагань Калитвинцев вивів Динамо до Прем`єр-Ліги. 

Юрій Калитвинцев
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