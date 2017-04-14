Калитвинцев хотів би залишитися в московському Динамо

Головний тренер московського Динамо Юрій Калитвинцев хотів би залишитися в команді.

"Чи планую продовжити співпрацю з Динамо? З великим задоволенням. Те, що ми почали, треба продовжити - і на більш високому рівні.

Але в цьому питанні не все залежить від мене", - цитує Калитвинцева СЭ.

Нагадаємо, що за 7 турів до закінчення змагань Калитвинцев вивів Динамо до Прем`єр-Ліги.