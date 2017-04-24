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24.04.2017  16:52

В Ахметова заявили про небезпеку проведення матчів на НСК Олімпійський

Ведучий програми Великий футбол Олександр Денисов розкритикував систему безпеки на НСК Олімпійський.

На думку Денисова, інспектор УЄФА, який відвідав матч Динамо - Шахтар, навряд чи залишився задоволений побаченим.

"Матч Динамо - Шахтар відвідав представник УЄФА. Візит був відносно фіналу Ліги Чемпіонів в Києві 2018 року. Я думаю, що представник УЄФА навряд чи залишився задоволений побаченим. Адже ми розуміємо: якщо пронести такий предмет, як вогнегасник, на матч залишається можливим, то система безпеки, система контролю на НСК Олімпійський як не працювала, так і не працює", - заявив він.

"Подібних інцидентів у нас була маса: наприклад, варто згадати матч з Бешикташем. Вогнегасник ж на стадіон просто так не пронесеш, його нікуди не сховаєш. Спостерігаємо картину: фанати закінчують випускати з нього піну, а потім спокійно, ніби так і домовлено, віддають вогнегасник стюарду", - обурений Денисов.

Також Денисов прокоментував такий момент, як безпека на стадіоні.

"Другий момент - безпека. На трибунах під час гри було далеко не спокійно. Вниз з другого ярусу на вболівальників Шахтаря летіли фаєри, і все це - при потуранні стюардів. Більш того, вся ця історія закінчилася справжнісінькою бійкою, бо обурені фанати знизу пішли наверх, так би мовити, висловити свою думку і не тільки людям з верхнього сектора", - додав він.

"Це все перетворилося в бійку, яку розтягували сек'юріті. Ось ще одне підтвердження того, що НСК Олімпійський на сьогоднішній день становить небезпеку; додайте сюди ще непрацюючі турнікети і фашистську символіку на деяких представниках ультрас. Виходить, у нас нічого не змінюється - значить, це всіх влаштовує", - сказав Денисов, слова якого наводить телеканал Футбол.

Нагадаємо, матч Динамо - Шахтар на НСК Олімпійський відвідало майже 52 тисячи вболівальників.

Програма Великий футбол виходить на телеканалах Футбол 1 та Україна, що належать до медіахолдингу Ріната Ахметова. 
Коментарі
 — 3
Mikolaj Kren _ 24.04.2017 18:44
Тарас Орел:
Чемодан, вокзал, Донбас-Арена
достеменно так.
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Тарас Орел _ 24.04.2017 18:38
Чемодан, вокзал, Донбас-Арена
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welder1985 _ 24.04.2017 18:36
Так твої ж донецькі фанати прийшли із зображенням Гітлера
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