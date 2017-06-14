Суркіс продає акції Обленерго, щоб закрити борги Динамо

Григорій Суркіс продає свій пакет акцій в двох Обленерго, щоб розрахуватися з боргами Динамо.

Про це повідомляють джерела в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України.

Йдеться про Тернопільобленерго, Прикарпаттяобленерго і Львівобленерго. Поки Суркіс не готовий продавати акції в Запоріжжяобленерго.

Покупцем пакетів акцій виступить людина, близька до адміністрації президента України, пише "Комсомольская правда" в Украине.

Раніше повідомлялося, що Суркіс продасть свої акції, щоб повернути заблоковані в Приватбанку гроші і отримати посаду в ФФУ.

Пізніше сам Суркіс заявив, що йому ніхто не пропонував стати віце-президентом ФФУ.