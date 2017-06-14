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839 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]14.06.2017 13:29
Суркіс продає акції Обленерго, щоб закрити борги Динамо
Григорій Суркіс продає свій пакет акцій в двох Обленерго, щоб розрахуватися з боргами Динамо.
Про це повідомляють джерела в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України.
Йдеться про Тернопільобленерго, Прикарпаттяобленерго і Львівобленерго. Поки Суркіс не готовий продавати акції в Запоріжжяобленерго.
Покупцем пакетів акцій виступить людина, близька до адміністрації президента України, пише "Комсомольская правда" в Украине.
Раніше повідомлялося, що Суркіс продасть свої акції, щоб повернути заблоковані в Приватбанку гроші і отримати посаду в ФФУ.
Пізніше сам Суркіс заявив, що йому ніхто не пропонував стати віце-президентом ФФУ.
|Григорій Суркіс
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