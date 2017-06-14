Українська правда
Політика   |   Економіка   |   Європа   |   Форум   |   Блоги   |   Історія   |   Життя   |   Спорт   |   Київ   |   ТаблоID   |   БЖ
Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   PDA  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Останнє в розділі
Коноплянка: Хочу грати в Шальке
Суркіс продає акції Обленерго, щоб закрити борги Динамо
Спортдиректор Шальке: Коноплянка шкодує, що піддався емоціям, але ми цього так не залишимо
Чорноморець запланував шість контрольних матчів
Реал не продасть Морату дешевше 90 млн євро
Луго викупить Кравця у Карпат
Новини
13:48
Футбол. Коноплянка: Хочу грати в Шальке
13:44
Бокс. В Україну не пустили представників Федерації боксу Росії
13:29
Футбол. Суркіс продає акції Обленерго, щоб закрити борги Динамо
12:51
Футбол. Спортдиректор Шальке: Коноплянка шкодує, що піддався емоціям, але ми цього так не залишимо
12:43
Легка атлетика. Українці перемогли у чотирьох дисциплінах на турнірі у Фінляндії
Усі новини
839 переглядів Версія для друку    Коментарі  [ 0 ]
14.06.2017  13:29

Суркіс продає акції Обленерго, щоб закрити борги Динамо

Григорій Суркіс продає свій пакет акцій в двох Обленерго, щоб розрахуватися з боргами Динамо.

Про це повідомляють джерела в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України.

Йдеться про Тернопільобленерго, Прикарпаттяобленерго і Львівобленерго. Поки Суркіс не готовий продавати акції в Запоріжжяобленерго.

Покупцем пакетів акцій виступить людина, близька до адміністрації президента України, пише "Комсомольская правда" в Украине.

Раніше повідомлялося, що Суркіс продасть свої акції, щоб повернути заблоковані в Приватбанку гроші і отримати посаду в ФФУ.

Пізніше сам Суркіс заявив, що йому ніхто не пропонував стати віце-президентом ФФУ

Григорій Суркіс
Коментарі
 — 0
Читай також
Суркіс про гроші в Приватбанку: Я не є Коломойському мамою, папою, братом або сватом
Суркіс: У мене немає жодної пропозиції щодо гравців Динамо
Гецко: Суркіс і далі запрошує на роботу в Динамо відданих і слухняних
Суркіс: Дайте залізні гарантії - і ми зіграємо хоч в Донецьку
Суркіс: Буду не проти підписати з Гусєвим новий контракт

Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
09.06.2017

Чому Ярмоленко - нетиповий футболіст, а Циганков стане новим Бейлом. Світові ЗМІ - про кращих гравців УПЛ
Як показують публікації Західних видань, інтерес до виконавців з вищого дивізіону нашого футболу є значний.
Календар першого етапу чемпіонату УПЛ сезону-2017/18. Шахтар і Динамо зіграють між собою у липні та жовтні
В'ячеслав Заховайло: Для українців європейський ринок практично закритий
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua
  
Авторизація
Для авторизації використовуйте ті самі ім'я і пароль, що і для коментування публікацій на "Українській правді".


Якщо ви новий читач, будь ласка, зареєструйтесь
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter