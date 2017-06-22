Динамо розсталося з Федорчуком - офіційно

Футбольний клуб Динамо і півзахисник Валерій Федорчук за обопільною згодою вирішили припинити співпрацю.

Про це повідомляє офіційний сайт київського клубу.

Федорчук перейшов до столичного клубу у лютому 2016 року.

Певний час футболіст відновлювався, після чого став періодично виступати в основному складі.

У сезоні-2016/17 Валерій провів у чемпіонаті України 8 матчів (забив 1 м'яч), у Лізі Чемпіонів - 1 матч. Також футболіст зіграв у матчі за Суперкубок України.