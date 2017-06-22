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759 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]22.06.2017 08:49
Динамо розсталося з Федорчуком - офіційно
Футбольний клуб Динамо і півзахисник Валерій Федорчук за обопільною згодою вирішили припинити співпрацю.
Про це повідомляє офіційний сайт київського клубу.
Федорчук перейшов до столичного клубу у лютому 2016 року.
Певний час футболіст відновлювався, після чого став періодично виступати в основному складі.
У сезоні-2016/17 Валерій провів у чемпіонаті України 8 матчів (забив 1 м'яч), у Лізі Чемпіонів - 1 матч. Також футболіст зіграв у матчі за Суперкубок України.
|Світлина ФК Динамо
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