Боруссія з Ярмоленком у складі зазнала першої поразки в чемпіонаті. Матчі 8-го туру Бундесліги

Фото Facebook

Андрій Ярмоленко вийшов у стартовому складі Боруссії і провів увесь матч проти Лейпцига.

На жаль, для прихільників "джмелів" їхні улюбленці зазнали першої поразки в цьому чемпіонаті з рахунком 2:3.

Інший наш "німець" - гравець Шальке Євген Коноплянка вийшов на заміну на 67-й хвилині матчу Герта - Шальке-04 та допоміг своїй команді здобути виїзну перемогу.

Чемпіонат Німеччини

8 тур

14 жовтня

Баварія - Фрайбург 5:0 (2:0)

Голи: 1:0 - Шустер, (8)АГ, 2:0 - Коман, (42), 3:0 - Алькантара, (63), 4:0 - Лєвандовскі, (75), 5:0 - Кімміх, (90+4)

Баварія: Ульрайх, Алаба, Боатенг (Зюле, 82), Хуммельс, Мартінес (Руди, 70), Роббен, Кімміх, Алькантара, Коман, Лєвандовскі, Мюллер (Толлісо, 78).

Фрайбург: Шволов, Гюнтер, Сеюнджю, Лінхарт, Штенцель, Хефлер, Шустер, Хаберер, Франтц (Раве, 71), Кент (Петерсен, 66), Нідерлехнер (Терацціно, 76).

Хоффенхайм - Аугсбург 2:2 (0:0)

Голи: 1:0 - Хубнер, (52), 1:1 - Грегоріч, (75), 2:0 - Ут, (85), 2:2 Фогт, (90)АГ

Хоффенхайм: Бауманн, Фогт, Пош, Хюбнер, Цубер, Гайгер, Демирбай, Амири, Крамарич, Вагнер, Ут.

Аугсбург: Хітц,Хінтереггер, Гауелеу, Макс, Данзо, Гу Чжа Чхоль, Байер, Каюбі, Хеллєр, Опаре, Финнбогасон.

Попередження: Пош, (63)

Ганновер - Айнтрахт 1:2 (1:1)

Голи: 0:1 - Халлєр, (10), 1:1 - Сане, (36), 1:2 Ребіч, (90)

Ганновер 96: Чаунер - Антон, Хюбнер, Остжолек, Сане - Бакалож (Клаус, 68), Швеглєр, Караман, Корб - Фюллькруг (Бебу, 61), Харнік (Жонатас, 85).

Айнтрахт Ф: Градецкі - Абраам, Таватха (Віллемс, 46), Чендлер, Русс - Хасебе, Вольф (Баркок, 68), Боатенг, Гачіновіч, Ребіч (Сальседо, 90+2), Аллер.

Попередження: Хасебе, (10), Чандлер, (26), Хюбнер, (45+1), Остжолек, (78), Клаус, (86) Гачіновіч, (80).

Герта - Шальке-04 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - Горетцка, (54)П, 0:2 - Бургшталлер, (78)

Герта: Ярстейн, Рекік, Штарк, Платтенхардт, Вайзер (Зазаро, 65), Дуда (Зальке, 46), Шелбред, Харагуті, Даріда, Пєкарік, Калу (Лескі, 46).

Шальке-04: Ферманн, Налдо, Керер, Очіпка, Харіт (Коноплянка, 67), Каліджурі, Горетцка, Стамбулі, Майер (Шопф, 87), Бургшталлер (Реезе, 81), Ді Санто.

Попередження: Майер, (30), Даріда, (39), Стамбулі, (66)

Вилучення: Харагучі, (44)

Майнц - Гамбург 3:2 (1:1)

Голи: 1:0 - Максим, (2), 1:1 - Уолас, (9), 2:1 - Белль, (52), 3:1 - Латца, (58), 3:2 - Саліхович, (90+2)

Майнц: Адлер, Белль, Бросінскі, Донаті, Діалло, Квайсон (Муто, 68), Максим (Сардар, 61), Озтунали (Кодро, 88), Латца, Де Бласіс, Гбамен.

Гамбург: Матенія, Маврай, Сакай, Дікмайер, Экдаль, Юнг, Хунт, Уолас (Шиплок, 66), Іто (Костіч, 55), Вуд (Саліхович, 79П), Хан.

Попередження: Маврай, (42), Діалло, (73)

Боруссія Д – РБ Лейпціг 2:3 (1:2)

Голи: 1:0 – Обамеянг, (4) 1:1 – Забітцер,(10) 1:2 – Поульсен, (25) 1:3 – Огюстен, 49,П) 2:3 – 64, пенальти Обамеянг, (64,П).

Боруссія Д: Бюркі, Папастатопулос, Загаду, Толян (Пулішич, 46), Топрак, Гьотце, Шахін (Вайгль, 46), Ярмоленко, Кастро, Філіпп (Бартра, 51), Обамеянг.

РБ Лейпціг: Гулачі, Упамекано, Хальстенберг, Бернардо, Забітцер (Орбан, 86), Кейта (Демме, 46), Кампль, ільзанкер, Брума, Огюстен (Лаймер, 65), Поульсен.

Попередження: Кейта (15), Бернардо (30), Бюркі (48), Ільзанкер (54), Гьотце (72), Демме (83).

Вилучення: Папастатопулос (47), Ільзанкер (56).

Нагадаємо, що напередодні Штутгарт переміг Кельн.