Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   PDA  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Останнє в розділі
Олімпік вирвав перемогу над Олександрією в матчі 12-го туру Прем'єр-ліги
Монарьов: Люди виходять на поле та роблять що заманеться
Удінезе мінімально поступається Фіорентині. Інші матчі 8-го туру чемпіонату Італії
Новини
19:06
Футбол. Олімпік вирвав перемогу над Олександрією в матчі 12-го туру Прем'єр-ліги
18:58
Волейбол. Локомотив впевнено здолав Кажанів у матчі за Суперкубок
18:12
Футбол. Монарьов: Люди виходять на поле та роблять що заманеться
18:09
Футбол. Удінезе мінімально поступається Фіорентині. Інші матчі 8-го туру чемпіонату Італії
17:58
Футбол. Арсенал несподівано оступився у Кременчуку. Інші матчі 17-го туру Першої ліги
17:56
Футбол. Руні врятував Евертон від поразки у матчі чемпіонату Англії з Брайтоном
17:48
Футбол. Металіст-1925 обіграв Дніпро. Інші матчі 17 туру Другої ліги
16:53
Футбол. Зайцев: Не розумію, як можна було не забити
Усі новини
30 переглядів Версія для друку    Коментарі  [  ]
15.10.2017  18:09

Удінезе мінімально поступається Фіорентині. Інші матчі 8-го туру чемпіонату Італії

У черговому матчі 8-го туру Фіорентина здолала Удінезе.

Чемпіонат Італії

8 тур

15 жовтня

Фіорентина – Удінезе 2:1 (1:0, 1:1)

Голи: 1:0 – 28 Терео, 2:0 – 57 Терео, 2:1 – 72 Самір.

Фіорентина: Спортьєлло, Пеццелья, Асторі, Бірагі, Лоріні, Бенассі (Вітор Уго, 76), Бадель, Верету, Кьєза (Ессерік, 80), Сімеоне, Терео (Санчес, 84).

Удінезе: Біссаррі, Відмер (Аднан, 46), Нюйтинк, Самір, Анджелла, Янкто, де Пауль, Фофана (Периця, 69), Барак, Лазанья (Рідер Матос, 46), Лопес.

Попередження: Самір (53), Верету (54).

Торіно - Кротоне - 2:2 (1:0)

Голи: 1:0 - Роден (25), 1:1 - Яго Фальке (54), 2:1 Мартелла (64), 2:2 Де Сільвестрі (90+2).

Кротоне: Кордац, Сампірізі, Аджеті, Чеккеріні, Мартелла, Роден, Барберіс, Мандрагора, Стоян (Фараоні, 82), Тротта (Налін, 55), Сімі (Будимир, 90 + 4).

Торіно: Сірігу, Де Сільвестрі, Молінаро, Моретті, Нкулу, Рінкон (Бойє, 81), Базеллі, Ляїч, Яго Фальке, Ньянг, Умар.

Попередження: Аджеті, 52.

Болонья - СПАЛ - 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - Полі (30). 2:0 - Саламон (49 - автогол) 2:1 - Антенуччі (88).

Болонья: Міранте, Мбай (Торосидіс, 73), Гонсалес, Хеландер, Масіна (Де Майо, 58), Полі (Таідер, 57), Верді, Донс, Пульгар, Паласіо, Ді Франческо.

СПАЛ: Гоміс, Феліпе, Саламон, Вікарі (Маттьєлло, 70), Вівіані, Скьяттарелла, Коста, Мора (Ріццо, 56), Лаццарі, Антенуччі, Палоскі (Боррьєлло, 56).

Попередження: Масіна, 26. Пульгар, 55. Боррьєлло, 70. Коста, 90.

Кальярі - Дженоа - 2:3 (0:2)

Голи: 0:1 - Галабінов (8), 0:2 - Таарабт (35), 1:2 Паволетті (48), 1:3 Рігоні (75), 2:3 Жоау Педру (79 - з пенальті).

Кальярі: Краньо (Рафаел, 64), ван дер Віл (Фараго, 46), Пізакане, Романья, Чигаріні, Падоїн, Іоніце (Сау, 76), Жоау Педру, Барелла, Фаріас, Паволетті.

Дженоа: Перін, Рози, Россеттіні, Зукановіч, Іццо, Рігоні (Омеонга, 85), Велозу, Таарабт (Річчі, 75), Бертолаччі (Брлек, 90), Лаксальт, Галабінов.

Попередження: Барелла, 20. Паволетті, 33.

Раніше повідомлялося, що в рамках 8-го туру чемпіонату Італії 14 жовтня Ювентус несподівано поступився Лаціо на домашньому стадіоні.
Читай також
Серія А введе відеоповтори з сезону 2017/18
Наполі продовжує переможну ходу, Ювентус вдома несподівано поступається Лаціо. Матчі 8-го туру чемпіонату Італії
Динамо отримало відмову в трансфері гравця з чемпіонату Італії

Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
13.10.2017

Франківський адвокат Путіна, або Як делегат ФФУ приміряв шкуру Медведчука
Прем'єр-ліга. 3-й тур. Динамо - Карпати 5:0. Лос Карпатос в прольотас
Прем'єр-ліга. 3-й тур. Сталь - Шахтар 1:2. Фонсека вимучив перемогу у "сталеварів"
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: mrkopiy@gmail.com
  
  