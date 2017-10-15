Удінезе мінімально поступається Фіорентині. Інші матчі 8-го туру чемпіонату Італії

У черговому матчі 8-го туру Фіорентина здолала Удінезе.

Чемпіонат Італії

8 тур

15 жовтня

Фіорентина – Удінезе 2:1 (1:0, 1:1)

Голи: 1:0 – 28 Терео, 2:0 – 57 Терео, 2:1 – 72 Самір.

Фіорентина: Спортьєлло, Пеццелья, Асторі, Бірагі, Лоріні, Бенассі (Вітор Уго, 76), Бадель, Верету, Кьєза (Ессерік, 80), Сімеоне, Терео (Санчес, 84).

Удінезе: Біссаррі, Відмер (Аднан, 46), Нюйтинк, Самір, Анджелла, Янкто, де Пауль, Фофана (Периця, 69), Барак, Лазанья (Рідер Матос, 46), Лопес.

Попередження: Самір (53), Верету (54).

Торіно - Кротоне - 2:2 (1:0)

Голи: 1:0 - Роден (25), 1:1 - Яго Фальке (54), 2:1 Мартелла (64), 2:2 Де Сільвестрі (90+2).

Кротоне: Кордац, Сампірізі, Аджеті, Чеккеріні, Мартелла, Роден, Барберіс, Мандрагора, Стоян (Фараоні, 82), Тротта (Налін, 55), Сімі (Будимир, 90 + 4).

Торіно: Сірігу, Де Сільвестрі, Молінаро, Моретті, Нкулу, Рінкон (Бойє, 81), Базеллі, Ляїч, Яго Фальке, Ньянг, Умар.

Попередження: Аджеті, 52.

Болонья - СПАЛ - 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - Полі (30). 2:0 - Саламон (49 - автогол) 2:1 - Антенуччі (88).

Болонья: Міранте, Мбай (Торосидіс, 73), Гонсалес, Хеландер, Масіна (Де Майо, 58), Полі (Таідер, 57), Верді, Донс, Пульгар, Паласіо, Ді Франческо.

СПАЛ: Гоміс, Феліпе, Саламон, Вікарі (Маттьєлло, 70), Вівіані, Скьяттарелла, Коста, Мора (Ріццо, 56), Лаццарі, Антенуччі, Палоскі (Боррьєлло, 56).

Попередження: Масіна, 26. Пульгар, 55. Боррьєлло, 70. Коста, 90.

Кальярі - Дженоа - 2:3 (0:2)

Голи: 0:1 - Галабінов (8), 0:2 - Таарабт (35), 1:2 Паволетті (48), 1:3 Рігоні (75), 2:3 Жоау Педру (79 - з пенальті).

Кальярі: Краньо (Рафаел, 64), ван дер Віл (Фараго, 46), Пізакане, Романья, Чигаріні, Падоїн, Іоніце (Сау, 76), Жоау Педру, Барелла, Фаріас, Паволетті.

Дженоа: Перін, Рози, Россеттіні, Зукановіч, Іццо, Рігоні (Омеонга, 85), Велозу, Таарабт (Річчі, 75), Бертолаччі (Брлек, 90), Лаксальт, Галабінов.

Попередження: Барелла, 20. Паволетті, 33.

Раніше повідомлялося, що в рамках 8-го туру чемпіонату Італії 14 жовтня Ювентус несподівано поступився Лаціо на домашньому стадіоні.