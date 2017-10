Руні врятував Евертон від поразки у матчі чемпіонату Англії з Брайтоном

Нападник Евертона Вейн Руні врятував свою команду від поразки у матчі 8-го туру чемпіонату Англії проти Брайтона.

Досвідчений футболіст реалізував пенальті на 90-й хвилині через 8 хвилин після того, як суперник відкрив рахунок у грі.

Завдяки нічійному результати команди піднялись у турнірнй таблиці АПЛ відповідно на 14-е та 16-е місця.

REPORT: A late penalty from Wayne Rooney rescued a point for Everton as they drew 1-1 with Brighton https://t.co/HocEgCqBzo pic.twitter.com/IxlwGztPmq