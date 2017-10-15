Руні врятував Евертон від поразки у матчі чемпіонату Англії з Брайтоном

Нападник Евертона Вейн Руні врятував свою команду від поразки у матчі 8-го туру чемпіонату Англії проти Брайтона.

Досвідчений футболіст реалізував пенальті на 90-й хвилині через 8 хвилин після того, як суперник відкрив рахунок у грі.

Завдяки нічійному результати команди піднялись у турнірнй таблиці АПЛ відповідно на 14-е та 16-е місця.

REPORT: A late penalty from Wayne Rooney rescued a point for Everton as they drew 1-1 with Brighton https://t.co/HocEgCqBzo pic.twitter.com/IxlwGztPmq — Sky Sports PL 👑 (@SkySportsPL) 15 жовтня 2017 р.

Чемпіонат Англії

8 тур

15 жовтня

Евертон - Брайтон - 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 Кноккарт (82), 1:1 Руні (90 - з пенальті)

Брайтон: Райан, Бруно, Зуттнер, Даффі (Хюнемайер, 74), Данк, Гросс, Преппер, Стівенс, Марч (Іскіердо, 73), Кноккарт, Маррей (Браун, 85).

Евертон: Пікфорд, Бейнс (Міральяс, 84), Ягелка, Кін, Холгейт, Шнейдерлен, Сігурдссон, Гуйє (Ньяссе, 69), Влашич, Руні (Дейвіс, 90), Калверт-Льюїн.

Попередження: Преппер, 56. Данк, 67. Кноккарт, 88. Бруно, 88. Міральяс, 90+3.

Раніше повідомлялося, що 14 жовтня у 8-му турі АПЛ Челсі зазнав другої поразки поспіль, а Ман Сіті завдяки "хокейній" перемозі над Вест Гемом 7:2 вийшов у лідери чемпіонату.