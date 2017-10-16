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16.10.2017  20:48

Суми здобули довгоочікувану перемогу. Інші матчі 17 туру Першої ліги

ПФК Суми здобули першу за два місяці перемогу у чемпіонаті Першої ліги України, здолавши вдома Черкаський Дніпро 3:2.

Цікаво, що черкасці двічі вели в рахунку, а коли сумчанам вдалося вдруге встановити рівновагу, отримали ще й чисельну перевагу - за друге попередження на 65-й хвилині було вилучено хавбека господарів Дмитра Кошелюка.

Проте, підопічним Богдана Єсипа вдалося вирвати перемогу.

Таким чином, це перша звитяга з часу приходу до клубу досвідченого спеціаліста Олександра Севідова, який працює у клубі консультантом тренерського штабу.

Перемога дозволила Сумам залишити останню сходинку та піднятися на 16 місце.

Перша ліга-2017/18 України з футболу

Матчі 17-го туру

16 жовтня

ПФК Суми - Черкаський Дніпро - 3:2 (1:2)

Голи: 0:1 - Кошадзе (11), 1:1 Лебеденко (17), 1:2 - Тарасенко (40), 2:2 - Богачов (62 - з пенальті), 2:3 - Муховиков (78).

Волинь - Гірняк-Спорт - 0:1 (0:0)

Гол: Фаюк (64).

Геліос - Десна - 0:0

Раніше повідомлялося, що в рамках 17-го туру лідер першості київський Арсенал зіграв унічию 1:1 із Кремнем.

 
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