Хачеріді змінив агента

Фото захисника Динамо та збірної України Євгена Хачеріді з'явилося на Instagram сторінці футбольного агентства 16 Football Agency.

Хачеріді сфотографувався разом зі своєю дружиною - обоє позують у футболках із надписом назви агентства, власником якого є агент Іван Пироженко.

#16footballagency #ckhacheridi #dinamokiev #ffu #footballhub_ua Публикация от Ivan Pirozhenko (@sixteen_football_agency) Окт 15 2017 в 11:29 PDT

Очевидно, що скоріше за все Хачеріді буде співпрацювати саме з цим спеціалістом,а не з Вадимом Шаблієм, який займався його справами до нинішнього часу.

Пироженко веде таких футболістів як Євген Селезньов, Олександр Рибка, Сергій Рибалка, Андрій Близниченко та інших, інформує dynamomania.com.

Раніше повідомлялося, що через дискваліфікацію Хачеріді не зміг допомогти Динамо у матчі 12-го туру УПЛ проти Чорноморця.