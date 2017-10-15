Динамо несподівано поступилося Чорноморцю в Одесі у 12 турі Прем'єр-ліги

Фото: ФК Динамо

Київське Динамо зазнало першої поразки у чемпіонаті Прем'єр-ліги, поступившись в Одесі місцевому Чорноморцю 1:2.

У поєдинку 12-го туру УПЛ кияни пропустили двічі у першій половині стартового тайму після жахливих помилок в обороні.

У другій 45-хвилинці підопічні Олексндра Хацкевича створили велику кількість моментів, але забити спромоглися лише один м'яч.

Таким чином, кияни вже на сім очок відстають від донецького Шахтаря. Саме із донечанами кияни зустрінуться в рамках 13-го туру: 22 жовтня біло-сині прийматимуть принципового суперника у Києві.

Чемпіонат УПЛ-2017/18

12-й тур

15 жовтня

Чорноморець - Динамо -2:1 (2:0)

Голи: 1:0 - Ковалець (14), 2:0 - Хобленко (21). 2:1 - Кравець (78)

Чорноморець: Гутор, Бамба, Мартиненко, Жунич, Люлька, Ковалець, Ндіайє, Політило (Мамаду, 73), Зубейко, Васін (Третьяков, 84), Хобленко.

Динамо: Коваль, Морозюк, Кадар, Пантич, Пиварич, Гусєв (Бєсєдін, 46), Шепелєв (Мораес, 33), Сидорчук, Буяльський, Гармаш, Мбокані

Попередження: Васін (60), Мбокані (82).

Раніше повідомлялося, що Олімпік вирвав перемогу над Олександрією за декілька хвилин до фінального свистка.