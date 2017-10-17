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17.10.2017  10:59

Ярмоленко вийде на гру ЛЧ із АПОЕЛ з перших хвилин - Kicker

 Андрій Ярмоленко. Фото: bvb.de

Авторитетне німецьке видання Kicker вважає, що гравець Борусії Андрій Ярмоленко вийде в основному складі команди на матч Ліги чемпіонів проти АПОЕЛ з Кіпру.

Німецькі журналісти вважають, що Ярмоленко розпочне гру на звичному для себе місці правого вінгера.

Нагадаємо, що матч АПОЕЛ - Борусія відбудеться 17 жовтня о 21:45.

Зараз в активі обох команд - жодного очка, пише zbirna.com.

Так, Борусія поступилася спочатку 1:3 Тоттенгему (у цьому матчі Ярмоленко забив гол), а потім з тим же рахунком програла Реалу.

Раніше повідомлялося, що 15 жовтня Борусія з Ярмоленком зазнала першої поразки у Бундеслізі-2017/18.
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