Ярмоленко вийде на гру ЛЧ із АПОЕЛ з перших хвилин - Kicker

Андрій Ярмоленко. Фото: bvb.de

Авторитетне німецьке видання Kicker вважає, що гравець Борусії Андрій Ярмоленко вийде в основному складі команди на матч Ліги чемпіонів проти АПОЕЛ з Кіпру.

Німецькі журналісти вважають, що Ярмоленко розпочне гру на звичному для себе місці правого вінгера.

Нагадаємо, що матч АПОЕЛ - Борусія відбудеться 17 жовтня о 21:45.

Зараз в активі обох команд - жодного очка, пише zbirna.com.

Так, Борусія поступилася спочатку 1:3 Тоттенгему (у цьому матчі Ярмоленко забив гол), а потім з тим же рахунком програла Реалу.

Раніше повідомлялося, що 15 жовтня Борусія з Ярмоленком зазнала першої поразки у Бундеслізі-2017/18.