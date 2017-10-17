Лестер хоче запросити Анчелотті на посаду головного тренера, - ЗМІ

Карло Анчелотті

Екс-наставник Баварії Карло Анчелотті може вже найближчим часом отримати пропозицію від представника чемпіонату Англії.

Про це повідомляє The Telegraph.

За повідомленнями ЗМІ, Лестер звільнив Крейга Шекспіра і тепер хоче запросити в якості головного тренера італійця Карло Анчелотті, пише Футбол 24.

Нагадаємо, що Лестер та Вест Бромвіч розійшлися миром у 8 турі чемпіонату Англії.