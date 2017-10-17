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19 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]17.10.2017 19:31
Лестер хоче запросити Анчелотті на посаду головного тренера, - ЗМІ
|Карло Анчелотті
Екс-наставник Баварії Карло Анчелотті може вже найближчим часом отримати пропозицію від представника чемпіонату Англії.
Про це повідомляє The Telegraph.
За повідомленнями ЗМІ, Лестер звільнив Крейга Шекспіра і тепер хоче запросити в якості головного тренера італійця Карло Анчелотті, пише Футбол 24.
Нагадаємо, що Лестер та Вест Бромвіч розійшлися миром у 8 турі чемпіонату Англії.
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