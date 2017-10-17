Офіційно: Ярмоленко - у стартовому складі Боруссії в матчі проти АПОЕЛу

Українець Андрій Ярмоленко вийде в стартовому складі дортмундської Борусії на матч 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти грецького АПОЕЛу.

Про це інформує офіційний твіттер-акаунт німецького клубу.