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59 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]17.10.2017 20:57
Офіційно: Ярмоленко - у стартовому складі Боруссії в матчі проти АПОЕЛу
Українець Андрій Ярмоленко вийде в стартовому складі дортмундської Борусії на матч 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти грецького АПОЕЛу.
Про це інформує офіційний твіттер-акаунт німецького клубу.
BVB: Bürki, Bartra, Sokratis, Toprak, Schmelzer (C), Weigl, Götze, Kagawa, Pulisic, Aubameyang, Yarmolenko #apnbvb pic.twitter.com/c2Cx2r3s4f— Borussia Dortmund (@BVB) 17 октября 2017 г.
Зазначимо, що в іншій парі групи Н зустрінуться Реал і Тоттенгем.
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