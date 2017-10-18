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103 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]18.10.2017 13:12
Ярмоленко подорожчав на сім мільйонів євро
|Андрій Ярмоленко
Українець Андрій Ярмоленко, який виступає за дортмундську Боруссію, зріс у ціні від моменту переходу до німецького клубу.
Про це повідомляє атворитетний портал transfermarkt.de.
Востаннє українця оцінювали у 18 мільйонів євро, а згідно з даними оновленого рейтингу його вартість складає вже 25 мільйонів.
Відтак, Ярмоленко посідає 18 місце в списку найдорожчих футболістів Бундесліги, пише Команда №1.
Як повідомлялося, Ярмоленко провів не найкращий матч у Лізі чемпіонів проти АПОЕЛу.
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