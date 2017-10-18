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18.10.2017  13:12

Ярмоленко подорожчав на сім мільйонів євро

Андрій Ярмоленко

Українець Андрій Ярмоленко, який виступає за дортмундську Боруссію, зріс у ціні від моменту переходу до німецького клубу.

Про це повідомляє атворитетний портал transfermarkt.de.

Востаннє українця оцінювали у 18 мільйонів євро, а згідно з даними оновленого рейтингу його вартість складає вже 25 мільйонів.

Відтак, Ярмоленко посідає 18 місце в списку найдорожчих футболістів Бундесліги, пише Команда №1.

Як повідомлялося, Ярмоленко провів не найкращий матч у Лізі чемпіонів проти АПОЕЛу.
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