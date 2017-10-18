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18.10.2017  13:42

Вернидуб на матч проти Герти взяв 20 футболістів

Сьогодні вдень луганська Зоря вилетіла до Львова, де 19 жовтня зіграє в матчі Ліги Європи проти берлінської Герти.

Про повідомляє офіційний сайт Зорі.

Головний тренер луганського клубу Юрій Вернидуб узяв із собою 20 футболістів.

До Львова полетіли Андрій Лунін, Олег Чуваев, Олексій Шевченко, Ігор Харатін, Дмитро Гречишкін, Артем Сухоцький, Леонідас, Владислав Кочергін, Артем Громов, Артем Гордієнко, Євген Опанасенко, Микита Каменюка, Олександр Караваєв, Сілас, Олександр Андрієвський , Олександр Сваток, Іурі, Максим Луньов, Василь Прийма і Руслан Бабенко.

Матч групового етапу Ліги Європи Зоря - Герта відбудеться 19 жовтня о 20.00.

Нагадаємо, що чотири гравці Герти можуть пропустити матч із Зорею.
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