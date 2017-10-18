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83 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]18.10.2017 15:26
Відразу три гравці Шахтаря після матчу з Фейєнордом пропустили тренування
|Тарас Степаненко
Наступного дня після перемоги над Феєнордом футболісти "Шахтаря" провели тренування на полях академії нідерландського клубу
Сесія мала відновлювальний характер і тривала не довше години. Гравці, які брали участь у матчі, обмежились біговою роботою й набором нескладних вправ, інші займались інтенсивніше, пише сайт клубу.
Окрема програма була у Фреда, Тараса Степаненка та Івана Ордеця – тренувальне поле їм замінили масаж і спа-процедури.
18-го жовтня команда повернеться до Києва й почне готуватися до зустрічі з Динамо, що відбудеться 22 жовтня на НСК Олімпійський.
Раніше була інформація, що Фред став найкращим гравцем матчу Феєнорд - Шахтар.
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