Відразу три гравці Шахтаря після матчу з Фейєнордом пропустили тренування

Тарас Степаненко

Наступного дня після перемоги над Феєнордом футболісти "Шахтаря" провели тренування на полях академії нідерландського клубу

Сесія мала відновлювальний характер і тривала не довше години. Гравці, які брали участь у матчі, обмежились біговою роботою й набором нескладних вправ, інші займались інтенсивніше, пише сайт клубу.

Окрема програма була у Фреда, Тараса Степаненка та Івана Ордеця – тренувальне поле їм замінили масаж і спа-процедури.

18-го жовтня команда повернеться до Києва й почне готуватися до зустрічі з Динамо, що відбудеться 22 жовтня на НСК Олімпійський.

Раніше була інформація, що .