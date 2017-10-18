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18.10.2017
30 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]18.10.2017 23:33
Хачеріді може не зіграти проти Янг Бойз
|Євген Хачеріді
Захисник Динамо Євген Хачеріді може пропустити матч групового етапу Ліги Європи проти Янг Бойз.
На тренуванні напередодні матчу проти "Янг Бойз" 30-річний футболіст тренувався індивідуально, пише "Команда №1".
Як відомо, матч Динамо - Янг Бойз відбудеться 19 жовтня о 22.05.
Раніше повідомлялося, що Домагой Віда зможе зіграти з Янг Бойз.
Також була інформація, що Хачеріді змінив агента.
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