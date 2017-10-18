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18.10.2017  23:33

Хачеріді може не зіграти проти Янг Бойз

Євген Хачеріді

Захисник Динамо Євген Хачеріді може пропустити матч групового етапу Ліги Європи проти Янг Бойз.

На тренуванні напередодні матчу проти "Янг Бойз" 30-річний футболіст тренувався індивідуально, пише "Команда №1".

Як відомо, матч Динамо - Янг Бойз відбудеться 19 жовтня о 22.05.

Раніше повідомлялося, що Домагой Віда зможе зіграти з Янг Бойз.

Також була інформація, що Хачеріді змінив агента.
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