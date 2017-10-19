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43 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]19.10.2017 17:42
Бернард потрапив до збірної 3-го туру Ліги чемпіонів
Півзахисник донецького Шахтаря Бернард потрапив до збірної 3-го туру Ліги чемпіонів.
Відповідна інформація розміщена на офіційному сайті УЄФА.
Here's the #UCLfantasy Football Team of the Week!— Champions League (@ChampionsLeague) 19 жовтня 2017 р.
How many did you have in your XI?#UCL @PlayStationEU pic.twitter.com/jpSg2lmiia
Збірна виглядає так: Ареола (ПСЖ), Александер-Арнольд ("Ліверпуль"), Хуммельс ("Баварія"), Коларов ("Рома"), Промес ("Спартак"), Коутіньо ("Ліверпуль"), Бернард ("Шахтар"), Джака ("Базель"), Азар ("Челсі"), Фірміно ("Ліверпуль"), Салах ("Ліверпуль").
Нагадаємо, що Бернард забив два голи у ворота Феєнорда і приніс своїй команді перемогу.
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