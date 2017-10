Півзахисник донецького Шахтаря Бернард потрапив до збірної 3-го туру Ліги чемпіонів.

Відповідна інформація розміщена на офіційному сайті УЄФА.

Here's the #UCLfantasy Football Team of the Week!



How many did you have in your XI?#UCL @PlayStationEU pic.twitter.com/jpSg2lmiia