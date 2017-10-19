Бернард потрапив до збірної 3-го туру Ліги чемпіонів

Півзахисник донецького Шахтаря Бернард потрапив до збірної 3-го туру Ліги чемпіонів.

Відповідна інформація розміщена на офіційному сайті УЄФА.

Збірна виглядає так: Ареола (ПСЖ), Александер-Арнольд ("Ліверпуль"), Хуммельс ("Баварія"), Коларов ("Рома"), Промес ("Спартак"), Коутіньо ("Ліверпуль"), Бернард ("Шахтар"), Джака ("Базель"), Азар ("Челсі"), Фірміно ("Ліверпуль"), Салах ("Ліверпуль").

Нагадаємо, що Бернард забив два голи у ворота Феєнорда і приніс своїй команді перемогу.