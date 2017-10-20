Букмекери ставлять на Шахтар в грі з Динамо

Динамо - Шахтар

Донецький Шахтар - фаворит у грі 13-го туру чемпіонату України з Динамо, яка відбудеться 22 жовтня в Києві.

Таку думку мають автритетні букмекерські контори.

На перемогу гірників приймаються ставки з коефіцієнтом 2,1, в той час як шанси Динамо оцінюються коефіцієном 3,3.

Нічия в грі між Динамо та Шахтарем котується коефіцієнтом 3,5.

Нагадаємо, що до гри з Шахтарем Динамо підходить із значними втратами.