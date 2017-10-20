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45 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]20.10.2017 14:30
Букмекери ставлять на Шахтар в грі з Динамо
|Динамо - Шахтар
Донецький Шахтар - фаворит у грі 13-го туру чемпіонату України з Динамо, яка відбудеться 22 жовтня в Києві.
Таку думку мають автритетні букмекерські контори.
На перемогу гірників приймаються ставки з коефіцієнтом 2,1, в той час як шанси Динамо оцінюються коефіцієном 3,3.
Нічия в грі між Динамо та Шахтарем котується коефіцієнтом 3,5.
Нагадаємо, що до гри з Шахтарем Динамо підходить із значними втратами.
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