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20.10.2017  14:30

Букмекери ставлять на Шахтар в грі з Динамо

Динамо - Шахтар

Донецький Шахтар - фаворит у грі 13-го туру чемпіонату України з Динамо, яка відбудеться 22 жовтня в Києві.

Таку думку мають автритетні букмекерські контори.

На перемогу гірників приймаються ставки з коефіцієнтом 2,1, в той час як шанси Динамо оцінюються коефіцієном 3,3.

Нічия в грі між Динамо та Шахтарем котується коефіцієнтом 3,5.

Нагадаємо, що до гри з Шахтарем Динамо підходить із значними втратами.
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