Динамо підходить до гри із Шахтарем із значними втратами

Домагой Віда після ігрового зіткнення. Фото: ФК Динамо

Травмований у матчі Ліги Європи проти Янг Бойз захисник Динамо Домагой Віда пропустить важливу гру УПЛ проти Шахтаря 22 жовтня.

Про це стало відомо після зустрічі киян у Лізі Європи.

Хорватський захисник отримав розсічення голови у середині другого тайму єврокубкового поєдинку.

Крім цього лікарі діагностували у нього струс мозку, повідомив телеканалу Футбол 2 лікар київської команди.

Але не тільки Віда може пропустити матч проти донеччан: під питанням вихід на поле ключового гравця центру поля Сергія Сидорчука, який пошкодив ліве коліно.

Ступінь травми Сидорчука визначить у п'ятницю МРТ-дослідження, додав лікар динамівців.

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Нагадаємо, у зустрічі із Янг Бойз кияни двічі відігравалися і звели зустріч унічию, при цьому залишившись на чолі турнірної таблиці групи В.

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич після гри заявив, що цей результат дався команді високою ціною.

При цьому нападник киян Жуніор Мораес вважає, що його команді трохи не пощастило.