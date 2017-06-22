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22.06.2017  08:21

Косенко продовжить тренувати збірну України з футзалу до 2020 року

У середу, 21 червня, у Києві відбувся Виконком Асоціації футзалу, і в його порядку денному серед кількох інших було питання "Про тренерський штаб національних збірних України".

Про це повідомляє офіційний сайт Асоціації футзалу України.

Питання про призначення Олександра Косенка головним тренером чоловічої збірної України до 31 грудня 2020 року було поставлено на голосування.

І членами Виконкому одноголосно підтримано, після чого з ним підписали офіційний контракт.

Наступним було розглянуто питання про призначення головного тренера жіночих збірних України. Кандидатуру Тараса Шпички  також підтримали, після чого підписали офіційний контракт, який буде дійсним до 31 грудня 2020 року.

Окрім того, Віталія Одегова затверджено головним тренером молодіжної збірної України до 31 грудня 2020 року.

Нагадаємо, Косенко вивів збірну України у фінальну частину Євро-2018.

Олександр Косенко. Світлина АФУ
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