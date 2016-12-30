Юніорська збірна України (U-18) здобула вже третю перемогу на турнірі в Угорщині
Юніорська збірна команда України завершила перший етап турніру "Чотирьох націй" у Будапешті на першому місці.
У своєму третьому матчі українці перемогли празьку Спарту, інформує офіційний сайт Федерації хокею України.
Тепер команди проведуть ще один поєдинок між собою. Цього разу на кону стоятиме перемога у турнірі.
Україна U18 - Спарта U18 - 5:3 (0:2; 3:1; 2:0)
1:2 - Пересунько - 30:58
2:2 - Поліщук (Батрин, Мороз) - 32:19
3:2 - Морозов (Чорний, Ступак) - 34:24
4:3 - Кривошапкін (Козачук, Матейченко) - 49:49
5:3 - Чорний (Морозов, Савченко) - 55:31
Склад України: Гурко. Горлушко – Козачук, Табашник – Бабчук, Фірсов – Савченко, Швачка. Ступак – Морозов – Чорний, Поліщук – Мороз – Батрин, Матейченко – Кривошапкін – Пересунько, Серьоженко – Зик – Гуменюк.
Нагадаємо, перед цим українці здолали польських однолітків.
|Світлина ФХУ
|
13.06.2016
НХЛ. Піттсбург виграв у Сан-Хосе і став володарем Кубка Стенлі. ФОТОТЕПОРТАЖ
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua