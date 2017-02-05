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05.02.2017  19:53

УХЛ. Кривбас сенсаційно здолав Донбас

У завершальному матчі дня Кривбас на виїзді здолав Донбас з рахунком 3:2.

Нагадаємо, що в іншій грі дня Дженералз обіграв Вітязь.

Українська хокейна ліга-2016/17

Регулярний чемпіонат

5 лютого

Донбас — Кривбас 2:3 (1:1, 0:0, 1:2)

1:0 - Кочетков (Шафаренко, Нікіфоров), 04:51 ГБ
1:1 - Рябенко (Секирко, Савченко), 18:41
1:2 - Попов (Алексюк), 50:01 ГМ
1:3 - Секірко (Савченко), 55:17
2:3 - Голденков (Благой, Кугут), 56:28

Воротарі: Царегородцев — Безхлібний.
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