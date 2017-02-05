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96 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]05.02.2017 19:53
УХЛ. Кривбас сенсаційно здолав Донбас
У завершальному матчі дня Кривбас на виїзді здолав Донбас з рахунком 3:2.
Нагадаємо, що в іншій грі дня Дженералз обіграв Вітязь.
Українська хокейна ліга-2016/17
Регулярний чемпіонат
5 лютого
Донбас — Кривбас 2:3 (1:1, 0:0, 1:2)
1:0 - Кочетков (Шафаренко, Нікіфоров), 04:51 ГБ
1:1 - Рябенко (Секирко, Савченко), 18:41
1:2 - Попов (Алексюк), 50:01 ГМ
1:3 - Секірко (Савченко), 55:17
2:3 - Голденков (Благой, Кугут), 56:28
Воротарі: Царегородцев — Безхлібний.
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13.06.2016
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