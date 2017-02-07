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Донбас розірвав контракт з головним тренером
06.02 07:16
8 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]07.02.2017 21:33
Гравці Витязя і Донбасу отримали дискваліфікацію
Капітан Витязя нападник Єгор Посєвін і нападник Донбасу Денис Кочетков пропустять по одному матчу регулярного чемпіонату УХЛ.
Як повідомляє офіційний сайт УХЛ, таке рішення прийнято на підставі штрафів, отриманих гравцями за втручання в дії арбітрів в попередніх матчах УХЛ.
Таким чином нападник Донбасу не зіграє у виїзному поєдинку 15 лютого проти ХК Кременчук, а Єгор Посєвін не зможе допомогти Витязю в домашній грі 15 лютого з Кривбасом.
Раніше повідомлялося, що Донбас підписав російського нападника.
|Денис Кочетков. Світлина ХК Донбас
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