Гравці Витязя і Донбасу отримали дискваліфікацію

Капітан Витязя нападник Єгор Посєвін і нападник Донбасу Денис Кочетков пропустять по одному матчу регулярного чемпіонату УХЛ.

Як повідомляє офіційний сайт УХЛ, таке рішення прийнято на підставі штрафів, отриманих гравцями за втручання в дії арбітрів в попередніх матчах УХЛ.

Таким чином нападник Донбасу не зіграє у виїзному поєдинку 15 лютого проти ХК Кременчук, а Єгор Посєвін не зможе допомогти Витязю в домашній грі 15 лютого з Кривбасом.

Раніше повідомлялося, що Донбас підписав російського нападника.