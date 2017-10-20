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43 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]20.10.2017 12:46
Де дивитися матч Континентального кубку Донбас - Нарва
|Фото: ХК Донбас
20 жовтня чемпіон України донецький Донбас стартує в розіграші Континентального кубку-2017/18.
Українці розпочинатимуть свої виступи у другому за рангом єврокубковому турнірі з другого раунду.
Суперниками донеччан у групі В будуть латвійський Курбадс, польський ГКС Тихи та естонська Нарва.
Матчі відбудуться 20-22 жовтня на майданчику латвійської команди у Ризі.
Перший поєдинок підопічні Сергія Вітера проведуть 20 жовтня о 15:30 проти Нарви.
Пряму трансляцію можна подивитися на каналі XSport.
Раніше повідомлялося, що в рамках Української хокейної ліги Донбас розгромив головного конкурента в боротьбі за чемпіонство Білий Барс 6:2.
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12.06.2017
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