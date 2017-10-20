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Хокей. Де дивитися матч Континентального кубку Донбас - Нарва
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20.10.2017  12:46

Де дивитися матч Континентального кубку Донбас - Нарва

 Фото: ХК Донбас

20 жовтня чемпіон України донецький Донбас стартує в розіграші Континентального кубку-2017/18.

Українці розпочинатимуть свої виступи у другому за рангом єврокубковому турнірі з другого раунду.

Суперниками донеччан у групі В будуть латвійський Курбадс, польський ГКС Тихи та естонська Нарва.

Матчі відбудуться 20-22 жовтня на майданчику латвійської команди у Ризі.

Перший поєдинок підопічні Сергія Вітера проведуть 20 жовтня о 15:30 проти Нарви.

Пряму трансляцію можна подивитися на каналі XSport.

Раніше повідомлялося, що в рамках Української хокейної ліги Донбас розгромив головного конкурента в боротьбі за чемпіонство Білий Барс 6:2.

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