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75 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]25.01.2017 17:19
Росія відмовилася від проведення етапу Світової серії-2017 з синхронного плавання
Росія відмовилася від проведення етапу Світової серії-2017 з синхронного плавання зі стратегічних міркувань.
Про це повідомила віце-президент Федерації синхронного плавання Росії Ольга Бруснікіна.
Етап був запланований на кінець травня.
Передбачалося, що він може пройти в Казані.
"Ми прийняли рішення відмовитися від проведення етапу", - цитує ТАСС Бруснікіну.
Зазначається, що прийняте рішення не пов'язане з рекомендаціями Міжнародного олімпійського комітету про позбавлення Росії міжнародних змагань через численні допінгові порушення.
Як відомо, міжнародний олімпійський комітет прийняв рішення продовжити санкції щодо Росії, введені через допінговий скандал.
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