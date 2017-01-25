Росія відмовилася від проведення етапу Світової серії-2017 з синхронного плавання

Росія відмовилася від проведення етапу Світової серії-2017 з синхронного плавання зі стратегічних міркувань.

Про це повідомила віце-президент Федерації синхронного плавання Росії Ольга Бруснікіна.

Етап був запланований на кінець травня.

Передбачалося, що він може пройти в Казані.

"Ми прийняли рішення відмовитися від проведення етапу", - цитує ТАСС Бруснікіну.

Зазначається, що прийняте рішення не пов'язане з рекомендаціями Міжнародного олімпійського комітету про позбавлення Росії міжнародних змагань через численні допінгові порушення.

Як відомо, міжнародний олімпійський комітет прийняв рішення продовжити санкції щодо Росії, введені через допінговий скандал.