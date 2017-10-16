Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   PDA  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Теніс
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Останнє в розділі
Стаховський вийшов у друге коло турніру в Антверпені
Марченко поступився в фіналі кваліфікації турніру в Стокгольмі
Світоліна зберігає четверту позицію в оновленому рейтингу WTA
Новини
19:25
Футбол. Зідан назвав Кейна гравцем без слабких місць
18:43
Теніс. Стаховський вийшов у друге коло турніру в Антверпені
18:35
Футбол. Челсі втратив Мозеса на місяць
18:18
Футбол. Вацко: Даніло Сілва і Мораес могли стати гравцями збірної України перед Євро-2016
17:52
Футбол. Хосеп Гвардіола: Шахтар вичікує на свій шанс, а Наполі "вбиває" пресингом
17:34
Футбол. Футбольному клубу Зірка - 106 років!
17:20
Футбол. Суднобудівник на виїзді "розніс" Металург. Інші матчі 17 туру Другої ліги
16:56
Теніс. Марченко поступився в фіналі кваліфікації турніру в Стокгольмі
Усі новини
13 переглядів Версія для друку    Коментарі  [  ]
16.10.2017  18:43

Стаховський вийшов у друге коло турніру в Антверпені

Сергій Стаховський. Фото: facebook.com/pg/StakoTennis

Українець Сергій Стаховський вдало стартував на турнірі European Open у бельгійському Антверпені.

У першому колі киянин у двох сетах здолав 52-гу ракетку світу, американця Джареда Дональдсона 7:6 (4), 6:4.

За матч Стаховський жодного разу не дозволив суперника взяти свою подачу, при цьому одного разу сам зробив брейк - наприкінці другої партії.

У другому раунді турніру Стах зустрінеться із переможцем пари Бенуа Пер (Франція) - Жоау Соуза (Португалія).

European Open

Турнір серії АТР 250

Перше коло

16 жовтня

Сергій Стаховський - Джаред Дональдсон - 7:6 (4), 6:4

Раніше повідомлялося, що крім Стаховського на турнірі в Антверпені виступає ще один українець Олекандр Долгополов.
Читай також
Долгополов уперше за рік увійшов до ТОП-40 рейтингу ATP
Марченко поступився в фіналі кваліфікації турніру в Стокгольмі

Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
03.07.2017

Світоліна: В Україні тенісистові піднятися складніше, ніж в Англії чи Франції
Еліна розповіла позитивні тенденції у своєму житті, розвиток тенісу в Україні та власні захоплення поза кортом.
Світоліна здобула ще один титул WTA, після чого увійде у топ-10 рейтингу тенісисток світу
Кубок Федерації. Світоліна здолала Гаврілову і принесла перемогу над Австралією. ФОТО
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: mrkopiy@gmail.com
  
  