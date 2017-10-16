Стаховський вийшов у друге коло турніру в Антверпені

Сергій Стаховський. Фото: facebook.com/pg/StakoTennis

Українець Сергій Стаховський вдало стартував на турнірі European Open у бельгійському Антверпені.

У першому колі киянин у двох сетах здолав 52-гу ракетку світу, американця Джареда Дональдсона 7:6 (4), 6:4.

За матч Стаховський жодного разу не дозволив суперника взяти свою подачу, при цьому одного разу сам зробив брейк - наприкінці другої партії.

У другому раунді турніру Стах зустрінеться із переможцем пари Бенуа Пер (Франція) - Жоау Соуза (Португалія).

European Open

Турнір серії АТР 250

Перше коло

16 жовтня

Сергій Стаховський - Джаред Дональдсон - 7:6 (4), 6:4

Раніше повідомлялося, що крім Стаховського на турнірі в Антверпені виступає ще один українець Олекандр Долгополов.