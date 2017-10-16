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13 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]16.10.2017 18:43
Стаховський вийшов у друге коло турніру в Антверпені
|Сергій Стаховський. Фото: facebook.com/pg/StakoTennis
Українець Сергій Стаховський вдало стартував на турнірі European Open у бельгійському Антверпені.
У першому колі киянин у двох сетах здолав 52-гу ракетку світу, американця Джареда Дональдсона 7:6 (4), 6:4.
За матч Стаховський жодного разу не дозволив суперника взяти свою подачу, при цьому одного разу сам зробив брейк - наприкінці другої партії.
У другому раунді турніру Стах зустрінеться із переможцем пари Бенуа Пер (Франція) - Жоау Соуза (Португалія).
European Open
Турнір серії АТР 250
Перше коло
16 жовтня
Сергій Стаховський - Джаред Дональдсон - 7:6 (4), 6:4
Раніше повідомлялося, що крім Стаховського на турнірі в Антверпені виступає ще один українець Олекандр Долгополов.
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