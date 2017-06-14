Українська правда
Політика   |   Економіка   |   Європа   |   Форум   |   Блоги   |   Історія   |   Життя   |   Спорт   |   Київ   |   ТаблоID   |   БЖ
Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   PDA  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /ЧС-2018
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Останнє в розділі
Матч Україна - Хорватія планується провести в Києві
В Росії горів стадіон, що будується до ЧС-2018
Ярмоленко і Малиновський "затролили" Селезньова за його англійську
Азія (відбір). Іран обіграв Узбекистан та став 3-м учасником ЧС-2018
Російський коментатор каже, що збірна України має зіграти на Мундіалі в Росії
Йилмаз пропустить гру з Україною у вересні
Новини
16:51
ЧС-2018. Матч Україна - Хорватія планується провести в Києві
16:30
Фігурне катання. У Росії можуть відібрати чемпіонат Європи з фігурного катання
16:21
Футбол. Термаліка Путівцева та Коваля отримала нового головного тренера
16:10
Баскетбол. Національна жіноча збірна України вирушила на чемпіонат Європи
15:58
Футбол. Український голкіпер перебрався в російський Урал
Усі новини
135 переглядів Версія для друку    Коментарі  [ 0 ]
14.06.2017  16:51

Матч Україна - Хорватія планується провести в Києві

Матч відбіркової кампанії ЧС-2018 між збірними України і Хорватії планується провести в Києві на НСК Олімпійський.

Про це повідомляє портал Команда№1.

Нагадаємо, що зустріч пройде 9 жовтня цього року.

Крім того, матч Україна - Туреччина, який запланований на 2 вересня, відбудеться в Харкові на ОСК Металіст.

Як відомо, 11 червня збірна України на виїзді перемогла команду Фінляндії.
Коментарі
 — 0
Читай також
Російський коментатор каже, що збірна України має зіграти на Мундіалі в Росії
Коноплянка перервав свою "засуху", забивши за збірну України вперше за рік і один тиждень

Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
11.06.2017

ЧС-2018. Відбірний етап. Фінляндія - Україна 1:2. Беседін рятує синьо-жовтих від ще однієї ганьби
Україна обіграла Фінляндію і вийшла на друге місце в групі І.
Степаненко: Тренерський штаб струсонув нас, концентрація перед грою з фінами максимальна
Шевченко: Позитивний результат в матчі з Фінляндією - це перемога
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua
  
Авторизація
Для авторизації використовуйте ті самі ім'я і пароль, що і для коментування публікацій на "Українській правді".


Якщо ви новий читач, будь ласка, зареєструйтесь
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter