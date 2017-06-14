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Фігурне катання. У Росії можуть відібрати чемпіонат Європи з фігурного катання
135 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]14.06.2017 16:51
Матч Україна - Хорватія планується провести в Києві
Матч відбіркової кампанії ЧС-2018 між збірними України і Хорватії планується провести в Києві на НСК Олімпійський.
Про це повідомляє портал Команда№1.
Нагадаємо, що зустріч пройде 9 жовтня цього року.
Крім того, матч Україна - Туреччина, який запланований на 2 вересня, відбудеться в Харкові на ОСК Металіст.
Як відомо, 11 червня збірна України на виїзді перемогла команду Фінляндії.
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