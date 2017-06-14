Матч Україна - Хорватія планується провести в Києві

Матч відбіркової кампанії ЧС-2018 між збірними України і Хорватії планується провести в Києві на НСК Олімпійський.

Про це повідомляє портал Команда№1.

Нагадаємо, що зустріч пройде 9 жовтня цього року.

Крім того, матч Україна - Туреччина, який запланований на 2 вересня, відбудеться в Харкові на ОСК Металіст.

Як відомо, 11 червня збірна України на виїзді перемогла команду Фінляндії.