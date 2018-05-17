Презентація форми від Asics у Києві: фото, відео, реакція українських атлетів

17 травня у Києві було представлено нову форму для легкоатлетів збірної України від японської компанії Asics.

Між Федерацією легкої атлетики України та японцями було укладено угоду строком на чотири роки - українські легкоатлети зможуть безплатно отримувати форму та екіпірування для участі у великих змаганнях.

Зазначимо, що форма принципово відрізняється дизайном від тієї, що багато років у декількох версіях пропонував попередній технічний партнер Nike.

Найбільш принципова різниця - колір, акцент робиться не на синьому (блакитному), а на жовтому. Українські легкоатлети, які брали участь у презентації, залишилися задоволеними новою формою - дизайном, кольором, фактурою тканини, тощо.

Так, чемпіон світу-2005 у стрибках у висоту Юрій Кримаренко пожартував: "Без питань - у цій формі - 5 сантиметрів до рекорду".

Юрій Кримаренко

А бігунка Ганна Плотіцина, яка спеціалізується на бар'єрному спринті, зазначила, що тепер українських атлетів буде краще видно на доріжках під час трансляцій та з трибун арен.

"Те, що презентація відбулася саме сьогодні, у День вишиванки, безумовно символічно. Ми у захваті від форми і спробуємо показати у ній високі результати", - додала 31-річна спортсменка.

Ганна Плотіцина

Українські атлети також додали, що з нетерпінням чекають на момент, коли їм вдасться протестувати форму, а потім і вийти у ній на змагання.

Додамо, що Asics екіпірує такі команди як Японія, Корея, Нідерланди, Франція, Італія та ін.