Ріккардо виграв Гран Прі Монако

Даніель Ріккардо

27 травня в Монте-Карло відбулася найпрестижніша гонка Формули 1.

Перемогу в ній здобув пілот Ред Булла Даніель Ріккардо. Другим фінішував Себастьян Феттель на Феррарі, а замкнув трійку Льюїс Хемілтон на Мерседесі.

Нагадаємо, що Ріккардо виграв Гран Прі Китая.

Гран Прі Монако

Монте-Карло

27 травня

Гонка

1. Даніель Ріккардо (Ред Булл) – 78 кіл

2. Себастьян Феттель (Феррарі) +7,336

3. Льюїс Хемілтон (Мерседес) +17,013

4. Кімі Райкконен (Феррарі) +18,127

5. Валттері Боттас (Мерседес) +18,822

6. Естебан Окон (Форс-Індія) +23,667

7. Пьєр Гаслі (Торо Россо) +24,331

8. Ніко Гюлькенберг (Рено) +24,839

9. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +25,317

10. Карлос Сайнс-молодший (Рено) +69,013