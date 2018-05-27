Ріккардо виграв Гран Прі Монако
|Даніель Ріккардо
27 травня в Монте-Карло відбулася найпрестижніша гонка Формули 1.
Перемогу в ній здобув пілот Ред Булла Даніель Ріккардо. Другим фінішував Себастьян Феттель на Феррарі, а замкнув трійку Льюїс Хемілтон на Мерседесі.
Нагадаємо, що Ріккардо виграв Гран Прі Китая.
Гран Прі Монако
Монте-Карло
27 травня
Гонка
1. Даніель Ріккардо (Ред Булл) – 78 кіл
2. Себастьян Феттель (Феррарі) +7,336
3. Льюїс Хемілтон (Мерседес) +17,013
4. Кімі Райкконен (Феррарі) +18,127
5. Валттері Боттас (Мерседес) +18,822
6. Естебан Окон (Форс-Індія) +23,667
7. Пьєр Гаслі (Торо Россо) +24,331
8. Ніко Гюлькенберг (Рено) +24,839
9. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +25,317
10. Карлос Сайнс-молодший (Рено) +69,013
🏁 END OF RACE 🏁— Formula 1 (@F1) 27 мая 2018 г.
TOP 10
RIC
VET
HAM
RAI
BOT
OCO
GAS
HUL
VER
SAI#MonacoGP 🇲🇨 #F1 pic.twitter.com/HwEjE7153Z
Інше
Ставки на події в спортивному світі – нюанси
Футбол
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошейІраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
|
30.07.2017
Гран Прі Угорщини. Тріумф Феттеля і переможний дубль Ferrari
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій