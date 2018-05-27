Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Автоспорт
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
34 перегляди Версія для друку Коментарі  [    ]
27.05.2018  19:15

Ріккардо виграв Гран Прі Монако

Даніель Ріккардо

27 травня в Монте-Карло відбулася найпрестижніша гонка Формули 1.

Перемогу в ній здобув пілот Ред Булла Даніель Ріккардо. Другим фінішував Себастьян Феттель на Феррарі, а замкнув трійку Льюїс Хемілтон на Мерседесі.

Нагадаємо, що Ріккардо виграв Гран Прі Китая.

Гран Прі Монако

Монте-Карло

27 травня

Гонка

1. Даніель Ріккардо (Ред Булл) – 78 кіл
2. Себастьян Феттель (Феррарі) +7,336
3. Льюїс Хемілтон (Мерседес) +17,013
4. Кімі Райкконен (Феррарі) +18,127
5. Валттері Боттас (Мерседес) +18,822
6. Естебан Окон (Форс-Індія) +23,667
7. Пьєр Гаслі (Торо Россо) +24,331
8. Ніко Гюлькенберг (Рено) +24,839
9. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +25,317
10. Карлос Сайнс-молодший (Рено) +69,013





Читай також
Гран Прі Угорщини. Друга практика також залишилася за Ріккардо
Гран Прі Угорщини. Першу практику виграв Ріккардо
Гран Прі Азербайджану. Фантастичну гонку у Баку виграв Ріккардо, Боттас - другий, Стролл - третій
Гран Прі Канади. Хемілтон здобув перемогу, Боттас фінішував 2-м, Ріккардо - 3-й
Останні публікації
14.05.2018
Інше

Ставки на події в спортивному світі – нюанси

 
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол

Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошей

Іраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
 
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
Усі публікації
Новини
20:15
Футбол. Клопп о 6 ранку співав пісні з уболівальниками після поразки від Реала. ВІДЕО
19:52
Футбол. Полтава і Десна вийшли в УПЛ, декласувавши Чорноморець і Зірку
19:15
Автоспорт. Ріккардо виграв Гран Прі Монако
18:55
Футбол. Ліверпуль хоче замінити невдаху Каріуса Луніним? Переговори вже проведено
18:40
Футбол. Бейл розповів, як забив історичний гол Ліверпулю ударом через себе
18:20
Футбол. Стало відомо, з ким Шахтар точно не зіграє в групі Ліги чемпіонів наступного сезону
17:55
Футбол. Реал відсвяткував кубок Ліги чемпіонів у роздягальні НСК Олімпійський. ВІДЕО
17:38
Футбол. Провальний голкіпер Ліверпуля: Зараз нічого не відчуваю
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
30.07.2017

Гран Прі Угорщини. Тріумф Феттеля і переможний дубль Ferrari
А Хемілтон задовольнився лише четвертим місцем, хоча міг фінішувати третім.
Гран Прі Великобританії. Гонку виграв Хемілтон, Феттель став лише сьомим
Гран Прі Австрії. Боттас здобув другу перемогу у кар'єрі
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!