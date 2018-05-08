Знаменитий автогонщик з іронією висловився про свої виступи у Формулі-1
|Кімі Райкконен
Один із найдосвідченіших пілотів у нинішній першості Формули 1 фінн Кімі Райкконен з іронією ставиться до нагадувань про свій вік.
Про це 38-річний гонщик Ferrari заявив в інтерв'ю.
"Щороку одна і та сама історія. Наскільки я пам'ятаю, вже 15 років мене щороку відправляють на пенсію. А я ще тут. Завжди є маса обговорень", - каже фінн.
"Якщо писати і говорити про це щороку, то рано чи пізно це виявиться правдою. Але ці чутки ніколи не заважали мені виконувати роботу. Я завжди ціную те, що роблю, тому досі у гонках", - цитує F1i Райкконена.
Слід нагадами, що крім участі у королівських гонках Кімі два роки виступав ще й у першості світу з ралі WRC.
Зазначимо, що після чотирьох етапів Райкконен йде на третьому місці у загальному заліку чемпіонату. Зокрема він фінішував у топ-3 на Гран-прі Китаю, а також опинився на другому місці на Гран-прі Азербайджану.
Футбол
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошейІраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
|
30.07.2017
Гран Прі Угорщини. Тріумф Феттеля і переможний дубль Ferrari
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій