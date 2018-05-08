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08.05.2018  10:55

Знаменитий автогонщик з іронією висловився про свої виступи у Формулі-1

 Кімі Райкконен

Один із найдосвідченіших пілотів у нинішній першості Формули 1 фінн Кімі Райкконен з іронією ставиться до нагадувань про свій вік.

Про це 38-річний гонщик Ferrari заявив в інтерв'ю.

"Щороку одна і та сама історія. Наскільки я пам'ятаю, вже 15 років мене щороку відправляють на пенсію. А я ще тут. Завжди є маса обговорень", - каже фінн.

"Якщо писати і говорити про це щороку, то рано чи пізно це виявиться правдою. Але ці чутки ніколи не заважали мені виконувати роботу. Я завжди ціную те, що роблю, тому досі у гонках", - цитує F1i Райкконена.

Слід нагадами, що крім участі у королівських гонках Кімі два роки виступав ще й у першості світу з ралі WRC.

Зазначимо, що після чотирьох етапів Райкконен йде на третьому місці у загальному заліку чемпіонату. Зокрема він фінішував у топ-3 на Гран-прі Китаю, а також опинився на другому місці на Гран-прі Азербайджану. 





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