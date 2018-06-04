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100 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]04.06.2018 10:37
Феррарі проведе в Києві демонстраційні заїзди боліда Формули-1
Команда Феррарі проведе демонстраційні заїзди 16 червня в Києві.
Про це повідомляє motorsport.com.
Захід відбудеться на Контрактовій площі. Пілотувати болід буде Марк Жене.
Також під час шоу будуть заїзди мотобайків, музична програма, зона розваг та інше.
Останній раз болід Формули-1 брав участь у заїздах у Києві в 2012 році, коли Даніель Ріккардо разом з Ред Булл влаштовував демонстраційне шоу біля метро Печерська.
Нагадаємо, що Ріккардо виграв Гран Прі Монако.
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