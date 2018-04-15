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15.04.2018  21:58

Українці вибороли дві бронзи на чемпіонаті Європи в Баку

 

Збірна України здобула дві бронзові медалі на чемпіонаті Європи зі стрибків на батуті в Баку.

Українці Микола Просторов, Артем Савченко, Антон Давиденко та Дмитро Собакар, набравши 171.380 бала, показали третій результат в чоловічих командних змаганнях.
Золото дісталося білорусам (179.575), срібло у Росії (178.930).

Український дует Наталія Москвіна/ Світлана Малькова з результатат 44.250 бала виграли бронзові медалі в синхронних стрибках на батуті серед жінок.

Тріумфували спортсменки з Білорусі (49.750), друге місце посіла пара з Азербайджану (47.000), пише tribuna.com.

Раніше була інформація, що українець став став бронзовим призером етапу Кубку Європи.





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