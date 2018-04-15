СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
43 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]15.04.2018 21:58
Українці вибороли дві бронзи на чемпіонаті Європи в Баку
Збірна України здобула дві бронзові медалі на чемпіонаті Європи зі стрибків на батуті в Баку.
Українці Микола Просторов, Артем Савченко, Антон Давиденко та Дмитро Собакар, набравши 171.380 бала, показали третій результат в чоловічих командних змаганнях.
Золото дісталося білорусам (179.575), срібло у Росії (178.930).
Український дует Наталія Москвіна/ Світлана Малькова з результатат 44.250 бала виграли бронзові медалі в синхронних стрибках на батуті серед жінок.
Тріумфували спортсменки з Білорусі (49.750), друге місце посіла пара з Азербайджану (47.000), пише tribuna.com.
Раніше була інформація, що українець став став бронзовим призером етапу Кубку Європи.
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
25.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
Футбол. Срна про допінг: Я не винен
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій