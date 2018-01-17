96 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]17.01.2018 17:02
Все, або нічого. Вийшов кліп на неофіційний гімн БК Рівне
|БК Рівне
В мережі з'явився довгоочікуваний кліп на пісню Все, або нічого, який вже став неофіційним гімном БК Рівне.
Автором та виконавцем хіп-хоп творіння є рівненський репер Дев’ятий. Режисером відеороботи виступив Тарас Сватула.
Першими кліп побачили гравці та тренери БК Рівне, частина з яких знялася у відеороботі.
Тепер він доступний для широкого загалу.
На початку кліпу можна побачити й президента рівненського клубу та найтитулованішого місцевого баскетболіста Сергія Ліщука.
В кадрі: Сергій Ліщук, Тимофій Труш, Денис Сотник, Володимир Жартун, Чоловіча та жіноча команди БК Рівне, пише офіційний сайт БК Рівне.
Нагадаємо, що в першій грі 1/4 фіналу Кубка України БК Рівне поступився Політехніку.
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