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17.01.2018  17:02

Все, або нічого. Вийшов кліп на неофіційний гімн БК Рівне

БК Рівне

В мережі з'явився довгоочікуваний кліп на пісню Все, або нічого, який вже став неофіційним гімном БК Рівне.

Автором та виконавцем хіп-хоп творіння є рівненський репер Дев’ятий. Режисером відеороботи виступив Тарас Сватула.

Першими кліп побачили гравці та тренери БК Рівне, частина з яких знялася у відеороботі.

Тепер він доступний для широкого загалу.

На початку кліпу можна побачити й президента рівненського клубу та найтитулованішого місцевого баскетболіста Сергія Ліщука.

В кадрі: Сергій Ліщук, Тимофій Труш, Денис Сотник, Володимир Жартун, Чоловіча та жіноча команди БК Рівне, пише офіційний сайт БК Рівне.

Нагадаємо, що в першій грі 1/4 фіналу Кубка України БК Рівне поступився Політехніку.
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