Черкаські Мавпи програли аутсайдеру Суперліги, Будівельник знов не зміг здолати Дніпро

Будівельник не втримав перемогу над Дніпром/ФБУ

Черкаські Мавпи на домашньому паркеті в ПС Будівельник програли харківському Політехніку.

А у зустрічі лідерів першості Суперліги Дніпра та Будівельника у Києві сильнішими виявилися гості - 81:74.

Таким чином, Будівельник знову не зміг здолати головного конкурента.

Суперліга

Регулярний чемпіонат

20 січня

Черкаські Мавпи - Політехнік 80:85 (22:15, 17:24, 15:16, 26:30)

Черкаські Мавпи: Кольченко (27 + 4 втрати), Конєв (15 + 5 підбирань + 4 передачі + 3 блок-шоти), Джурич (12 + 10 підбирань)

Політехнік: Йованович (34), Барнс (17 + 7 підбирань + 4 втрати), Вуйович (11 + 10 підбирань)

Будівельник - Дніпро - 74:81 (15:10, 19:15, 14:28, 16:23)

Будівельник: Дугат (23 + 8 підбирань), Отверченко (20 + 4 передачі)

Дніпро: Тимофеєнко (35 + 11 підбирань), Глєбов (13 + 5 підбирань + 4 передачі).

Раніше повідомлялося, що Дніпро програв у попередньому матчі Черкаським Мавпам.