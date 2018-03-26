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98 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]26.03.2018 09:12
Дабл-дабл Михайлюка допоміг Канзасу вийти у Фінал чотирьох NCAA. ВІДЕО
|Святослав Михайлюк
Канзас переміг Дьюк і вийшов у Фінал чотирьох NCAA - 85:81.
Український свінгмен Канзасу Святослав Михайлюк провів на майданчику 42 хвилини, набрав 11 очок, зробив 10 підбирань, зробив 5 асистів, 1 перехоплення та 1 блок-шот.
За рахунку 69:72 Михайлюк за 30 секунд до закінчення матчу забив 3-очковий і перевів гру в овертайм, пише tribuna.com.
Раніше була інформація, що 9 очок Михайлюка допомогли Канзасу вийти в чвертьфінал плей-офф NCAA.
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