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26.03.2018  09:12

Дабл-дабл Михайлюка допоміг Канзасу вийти у Фінал чотирьох NCAA. ВІДЕО

Святослав Михайлюк

Канзас переміг Дьюк і вийшов у Фінал чотирьох NCAA - 85:81.

Український свінгмен Канзасу Святослав Михайлюк провів на майданчику 42 хвилини, набрав 11 очок, зробив 10 підбирань, зробив 5 асистів, 1 перехоплення та 1 блок-шот.

За рахунку 69:72 Михайлюк за 30 секунд до закінчення матчу забив 3-очковий і перевів гру в овертайм, пише tribuna.com.

Раніше була інформація, що 9 очок Михайлюка допомогли Канзасу вийти в чвертьфінал плей-офф NCAA. 





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