Стало відомо, як завершився перший матч плей-офф Суперліги у сезоні
У першому матчі плей-офф Суперліги, в якому зустрілися Хімік та БІПА, було зафіксовано перемогу южненців.
Завдяки вдалій грі у першій та четвертій чвертях Хімік відсвяткував перемогу 80:69.
Зазначимо, що другий матч протистояння відбудеться 31 березня в Одесі.
В інших матчах плей-офф зустрінуться Будівельник - Миколаїв, Черкаські Мавпи - Політехнік та Дніпро - Запоріжжя.
Раніше повідомлялося, що гравець Дніпра встановив рекорд результативності у Суперлізі.
Чемпіонат України-2017/18
Суперліга
Плей-офф
1/4 фіналу
Перший матч
29 березня
Хімік - БІПА - 80:69 (24:17, 16:18, 16:16, 24:18)
Хімік: Колтер (5), Марченко (5), Еріанс (0 + 4 передачі), Павлов (8 + 7 підборів), Антипов (15 + 7 підбирань) - старт; Петров (15 + 7 підбирань), Мальчевський (14), Рябчук (9), Сидоров (9 + 4 передачі).
БІПА: Артамонов (11 + 5 підбирань + 5 передач), Луценко (11 + 5 підбирань + 4 перехоплення), Ефіанайі (14 + 5 передач), Кривцов (10), Тищенко (2) - старт; Блаус (14 + 6 підбирань), Бєліков (4), Прокопенко (3), Воєвода (0), Ноффле (0).
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