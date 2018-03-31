Визначилися перші три півфіналісти плей-офф Суперліги
|ФБУ
Визначилися перші три півфіналісти плей-офф Суперліги сезону 2017/18.
Так, до 1/2 фіналу вийшли Хімік, Миколаїв і Черкаські Мавпи.
Чемпіонат України-2017/18
Суперліга
Плей-офф
1/4 фіналу
Другі матчі
31 березня
БІПА - Хімік 86:96 (23:16, 17:34, 23:23 23:23)
БІПА: Ефіанаї (26 + 8 підбирань), Блаус (14 + 5 підбирань), Кривцов (12 + 6 підбирань)
Хімік: Колтер (24 + 5 підбирань), Еріанс (14 + 6 підбирань), Петров (14 + 10 підбирань + 7 передач)
Рахунок у серії - 2:0
МБК Миколаїв - Будівельник 53:50 (15:17, 16:13, 9:16, 13:4)
Миколаїв: Носков (15 + 4 підбирання), Онуфрієв (13 + 7 підбирань), Іванов (12)
Будівельник: Дугат (17 + 6 підбирань), Отверченко (13)
Рахунок в серії - 2:0
Політехнік - Черкаські Мавпи 80:104 (19:28, 13:27 24:28, 24:21)
Політехнік: Вуйович (17 + 7 підбирань), Йованович (15 + 5 підбирань), Козлов (14 + 4 підбирання + 5 передач)
Черкаські Мавпи: Кольченко (22 + 4 передачі), Кобець (18 + 6 підбирань + 4 передачі), Девіс (14 + 12 підбирань)
Рахунок в серії - 0:2
Раніше була інформація, що лідер Суперліги ледь не провалився у першому матчі плей-офф.
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