Михайлюк: Не знаю, чи вирішив я свої проблеми з минулого драфту

Святослав Михайлюк

Український свінгмен Канзаса Святослав Михайлюк поки що не думає про драфт.

Про це він сказав після вильоту своєї команди з березневого шаленства.

"У мене було чотири відмінних роки в Канзасі. Я навчився багато чому і став найкращим гравцем тут, познайомився з багатьма новими людьми. Це були відмінні чотири роки", - сказав баскетболіст.

"Я не знаю, чи вирішив я свої проблемні питання з минулого драфт-комбайна, щоб мати інакший вигляд в очах скаутів НБА. Я ще не думав про це. Подивимося, чи готовий я до наступного рівня. Що стосується сьогоднішнього матчу, то ми багато дозволяли супернику", - цитує Михайлюка basket.com.ua.

Раніше повідомлялося, що українець увійшов до збірної сезону в NCAA.

Нагадаємо, Михайлюка було визнано найкращим європейським проспектом NCAA.