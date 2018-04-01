Михайлюк: Не знаю, чи вирішив я свої проблеми з минулого драфту
|Святослав Михайлюк
Український свінгмен Канзаса Святослав Михайлюк поки що не думає про драфт.
Про це він сказав після вильоту своєї команди з березневого шаленства.
"У мене було чотири відмінних роки в Канзасі. Я навчився багато чому і став найкращим гравцем тут, познайомився з багатьма новими людьми. Це були відмінні чотири роки", - сказав баскетболіст.
"Я не знаю, чи вирішив я свої проблемні питання з минулого драфт-комбайна, щоб мати інакший вигляд в очах скаутів НБА. Я ще не думав про це. Подивимося, чи готовий я до наступного рівня. Що стосується сьогоднішнього матчу, то ми багато дозволяли супернику", - цитує Михайлюка basket.com.ua.
Раніше повідомлялося, що українець увійшов до збірної сезону в NCAA.
Нагадаємо, Михайлюка було визнано найкращим європейським проспектом NCAA.
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