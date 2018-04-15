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37 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]15.04.2018 18:50
Черкаські Мавпи стали першим фіналістом Суперліги
15-го квітня відбувся третій півфінальний матч Суперліги між Черкаськими Мавпами та Миколаєвом.
З рахунком 3:0 серії виграв клуб із Черкас, який і зіграє у фіналі проти переможця пари Дніпро - Хімік.
Чемпіонат України-2017/18
Суперліга
Плей-офф
1/2 фіналу
Третій матч
15 квітня
Миколаїв - Черкаські Мавпи - 57:59 (16:12, 21:20, 12:15, 8:12)
Миколаїв: Давидюк (20 + 8 підбирань), Попов (11 + 5 підбирань), Онуфрієв (7 + 6 підбирань)
Черкаські Мавпи: Конєв (20 + 9 підбирань), Конате (15), Девіс (8 + 9 підбирань)
Рахунок у серії - 0:3
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