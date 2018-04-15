Черкаські Мавпи стали першим фіналістом Суперліги

15-го квітня відбувся третій півфінальний матч Суперліги між Черкаськими Мавпами та Миколаєвом.

З рахунком 3:0 серії виграв клуб із Черкас, який і зіграє у фіналі проти переможця пари Дніпро - Хімік.

Чемпіонат України-2017/18

Суперліга

Плей-офф

1/2 фіналу

Третій матч

15 квітня

Миколаїв - Черкаські Мавпи - 57:59 (16:12, 21:20, 12:15, 8:12)

Миколаїв: Давидюк (20 + 8 підбирань), Попов (11 + 5 підбирань), Онуфрієв (7 + 6 підбирань)

Черкаські Мавпи: Конєв (20 + 9 підбирань), Конате (15), Девіс (8 + 9 підбирань)

Рахунок у серії - 0:3