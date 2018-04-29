Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
136 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]29.04.2018 16:37
Українець прийняв запрошення на драфт-комбайн
|Святослав Михайлюк
Свінгмен Канзаса Святослав Михайлюк прийняв запрошення на драфт-комбайн НБА, який пройде в Чикаго з 16 по 20 травня.
ESPN прогнозує, що Михайлюк буде обраний у другому раунді під 55-м номером.
У комбайні також візьмуть участь його партнери по команді - Девонте Грем і Малик Ньюман, пише Basket.com.ua.
Раніше повідомлялося, що Михайлюк підписав контракт з агентом Леня.
Читай також
Останні публікації
26.04.2018 - Андрій Твердохліб
Футбол
Футбол
Відомий агент про Луніна: Після того, як у Європі дізналися про Андрія, його представник одразу відчув запах грошейІраклій Хведеліані розповів про інтерес з боку топ-клубів до Андрія Луніна, перший сезон Ярмоленка в Боруссії та про фаворита майбутнього Мундіалю.
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
|
09.07.2017
Збірна України з баскетболу 3х3 завоювала бронзу чемпіонату Європи. ВІДЕО
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій