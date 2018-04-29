Українець прийняв запрошення на драфт-комбайн

Святослав Михайлюк

Свінгмен Канзаса Святослав Михайлюк прийняв запрошення на драфт-комбайн НБА, який пройде в Чикаго з 16 по 20 травня.

ESPN прогнозує, що Михайлюк буде обраний у другому раунді під 55-м номером.

У комбайні також візьмуть участь його партнери по команді - Девонте Грем і Малик Ньюман, пише Basket.com.ua.

Раніше повідомлялося, що Михайлюк підписав контракт з агентом Леня.