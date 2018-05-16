Стало відомо, скільки Леброн Джеймс заробив у сезоні 2017/18

Леброн Джеймс

Форвард Клівленда Леброн Джеймс став найбагатшим баскетболістом НБА в сезоні 2017/18.

Про це повідомляє Forbes.

Загальна сума його фінансових надходжень склала $85 млн. $33,3 млн з них є зарплатними, а $52 млн - заробіток від реклами.

У трійку баскетболістів з найвищими доходами також увійшли розігруючий Голден Стейт Ворріорс Стівен Каррі (загальний дохід в $76,7 млн, $34,7 млн зарплати і $42 млн рекламних надходжень) і його партнер по команді легкий форвард Кевін Дюрант (загальний дохід в $58 млн, $25 млн зарплати і $33 млн рекламних надходжень), пише sport.ua.

Нагадаємо, що Леброн Джеймс назвав фактори, які вплинуть на потенційну зміну клубу.