Українського захисника запросили в престижний табір НБА

Іссуф Санон

Український захисник Іссуф Санон отримав запрошення для участі в престижному таборі NBA Global Camp 2018.

Заняття табору проходитимуть з 2 по 5 червня в італійському Тревізо.

Щорічно на таких заходах представники клубів НБА переглядають перспективну баскетбольну молодь Європи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося що український захисник словенської Олімпії Санон візьме участь у драфті НБА 2018 року, який відбудеться 21 червня.

Також була інформація, що українець став найрезультативнішим у двохсторонці драфт-комбайну НБА.