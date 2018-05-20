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148 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]20.05.2018 10:17
Українського захисника запросили в престижний табір НБА
|Іссуф Санон
Український захисник Іссуф Санон отримав запрошення для участі в престижному таборі NBA Global Camp 2018.
Заняття табору проходитимуть з 2 по 5 червня в італійському Тревізо.
Щорічно на таких заходах представники клубів НБА переглядають перспективну баскетбольну молодь Європи.
Нагадаємо, раніше повідомлялося що український захисник словенської Олімпії Санон візьме участь у драфті НБА 2018 року, який відбудеться 21 червня.
Також була інформація, що українець став найрезультативнішим у двохсторонці драфт-комбайну НБА.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій