Став відомий розширений список збірної України на кваліфікацію до ЧС-2019

Тренери збірної України

Тренерський штаб чоловічої збірної України з баскетболу оголосив розширений список кандидатів у національну команду на третє вікно кваліфікації чемпіонату світу 2019 року.

Про це повідомляє ФБУ.

Захисники: Пух Джетер (Тянцзінь Голд Лайон, Китай), Сергій Гладир (Монако, Франція), Олександр Кобець (Черкаські Мавпи), Олександр Липовий (Прометеас, Греція), Денис Лукашов (Вітаутас, Литва), Кирило Марченко (Хімік), Олександр Мішула (Дніпро), Святослав Михайлюк (без клубу), Олександр Рябчук (Хімік), Іссуфу Санон (Олімпія, Словенія).

Форварди: Олександр Бєліков (БІПА-Одеса), Богдан Близнюк (без клубу), В'ячеслав Бобров (Пено Жвайгждес, Литва), Джоель Боломбой (Вісконсін Херд, США), Володимир Конєв (Черкаські Мавпи), В'ячеслав Петров (Хімік), Максим Пустозвонов (Кантон Чардж, США), Володимир Шевченко (Дніпро), Віталій Шібель (Арізона Стейт, NCAA).

Центрові: Олексій Лень (Фінікс, НБА), В'ячеслав Кравцов (Ешкішехір, Туреччина), Артем Пустовий (Обрадойро, Іспанія), Ігор Зайцев (Роса Радом, Польща), Володимир Герун (Барселона, Іспанія).

Українська збірна 28 червня зіграє в гостях з Туреччиною, а 1 липня прийме Латвію. Наразі українці лідирують у групі, здобувши 3 перемоги в 4 матчах.

Нагадаємо, що збірна України оприлюднила графік підготовки до чемпіонату світу.