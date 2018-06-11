Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
70 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]11.06.2018 19:23
Український клуб зобов'язали виплатити 60 тис доларів своєму екс-гравцю
ФІБА зобов'язала Будівельник заплатити 60 тисяч доларів своєму екс-розігруючому латвійцю Янісу Стрелніексу.
Також київський клуб повинен компенсувати гравцеві 8,3 тисячі євро судових витрат.
Як відомо, Стрелніекс виступав за Будівельник в сезоні 2013/2014, пише tribuna.com.
Нагадаємо, раніше FIBA оприлюднила головні вимоги до українських клубів, які претендують на єврокубки.
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