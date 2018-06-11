Український клуб зобов'язали виплатити 60 тис доларів своєму екс-гравцю

ФІБА зобов'язала Будівельник заплатити 60 тисяч доларів своєму екс-розігруючому латвійцю Янісу Стрелніексу.

Також київський клуб повинен компенсувати гравцеві 8,3 тисячі євро судових витрат.

Як відомо, Стрелніекс виступав за Будівельник в сезоні 2013/2014, пише tribuna.com.

Нагадаємо, раніше FIBA оприлюднила головні вимоги до українських клубів, які претендують на єврокубки.