В індивідуальній гонці в Рупольдінгу Джима зупинилася за крок від медалі
|Юлія Джима
Юлія Джима і Валя Семеренко фінішували за крок від подіуму в індивідуальній гонці на етапі Кубка світу в Рупольдінгу.
Юлія зайняла четверте місце, а Валя - п'яту сходинку.
Виграла гонку італійка Доротея Вірер, друге місце у Кайси Мякяряйнен, а бронза дісталася канадській біатлоністці Розані Кроуфорд, яка і залишила Джиму без медалі.
Раніше повідомлялося, що Віта Семеренко пропустить індивідуальну гонку в Рупольдінгу.
Кубок світу
Рупольдінг (Німеччина)
Індивідуальна гонка
Жінки
11 січня
1. Доротея Вірер (Італія) (0+0+0+0) 41:29.0
2. Кайса Мякяряйнен (Фінляндія) (1+0+0+0) +12.7
3. Розана Кроуфорд (Канада) (0+0+0+0) +21.2
...
4. Юлія Джима (Україна) (0+0+0+0) +45.9;
5. Валя Семеренко (Україна) (0+0+0+0) +52.6;
19. Анастасія Меркушина (Україна) (0+1+0+1) +2:22.4;
22. Ірина Варвинець (Україна) (0+0+1+1) +2.30.4;
62. Юлія Журавок (Україна) (0+1+1+1) +4:55.9.
не фінішувала - Олена Підгрушна (Україна) (0+0+1+2)
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