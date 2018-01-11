В індивідуальній гонці в Рупольдінгу Джима зупинилася за крок від медалі

Юлія Джима

Юлія Джима і Валя Семеренко фінішували за крок від подіуму в індивідуальній гонці на етапі Кубка світу в Рупольдінгу.

Юлія зайняла четверте місце, а Валя - п'яту сходинку.

Виграла гонку італійка Доротея Вірер, друге місце у Кайси Мякяряйнен, а бронза дісталася канадській біатлоністці Розані Кроуфорд, яка і залишила Джиму без медалі.

Раніше повідомлялося, що Віта Семеренко пропустить індивідуальну гонку в Рупольдінгу.

Кубок світу

Рупольдінг (Німеччина)

Індивідуальна гонка

Жінки

11 січня

1. Доротея Вірер (Італія) (0+0+0+0) 41:29.0

2. Кайса Мякяряйнен (Фінляндія) (1+0+0+0) +12.7

3. Розана Кроуфорд (Канада) (0+0+0+0) +21.2

...

4. Юлія Джима (Україна) (0+0+0+0) +45.9;

5. Валя Семеренко (Україна) (0+0+0+0) +52.6;

19. Анастасія Меркушина (Україна) (0+1+0+1) +2:22.4;

22. Ірина Варвинець (Україна) (0+0+1+1) +2.30.4;

62. Юлія Журавок (Україна) (0+1+1+1) +4:55.9.

не фінішувала - Олена Підгрушна (Україна) (0+0+1+2)